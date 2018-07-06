Льготные займы пострадавшим

Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец по итогам поездки в муниципалитеты, пострадавшие от разгула стихии 30 июня, сообщил, что Фонд микрофинансирования Краснодарского края выделит льготные займы предпринимателям, понесшим убытки от непогоды.

— В станицах Новокорсунской и Незаймановской пострадало довольно много строений, которые местные бизнесмены используют в своем деле: это офисы и фермы, склады и подсобные помещения. В Фонде микрофинансирования зарезервировано пятьдесят миллионов рублей, чтобы выдать их предпринимателям для оперативного ремонта пострадавших объектов, восстановления техники, приобретения семян и посадочного материала,— сказал Василий Швец.

Заместитель руководителя региона отметил, что в соответствии с федеральным законодательством фонд не может выдать беспроцентные невозвратные суммы. Поэтому финансирование будет в виде займов со ставкой 1 процент годовых. По словам руководителя Фонда микрофинансирования Краснодарского края Оксаны Коваленко, сумма займа на одного заявителя может достигать полутора миллиона рублей.

— Специально созданная комиссия оперативно установит факт ущерба для бизнеса. С завтрашнего дня будет организована работа выездного консультационного пункта, где пострадавшие смогут получить разъяснения и подать документы на получение микрозайма,— пояснила Оксана Коваленко.

Всю информацию о получении льготного финансирования, а также о работе консультационного пункта можно получить по телефону 8 (800) 707-07-11 или на сайте Фонда микрофинансирования Краснодарского края.