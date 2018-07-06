Своевременно предупредить — полноценно жить

Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко приняла участие в заседании круглого стола, посвященного вопросам оказания онкологической помощи на территории Кубани. В заседании также участвовали депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член центрального штаба Общероссийского народного фронта Наталья Костенко, представители исполнительных и законодательных органов власти, медицинских учреждений, эксперты.

Люди больше всего остерегаются столкнуться с онкологическими заболеваниями. Каждый человек мечтает прожить долгую и счастливую жизнь и избежать серьезных болезней, ограничивающих повседневную активность, требующих продолжительного лечения или хирургической операции. И чтобы избежать страха и жить без него, необходима профилактика онкологических заболеваний, что и было озвучено на заседании круглого стола.

Кроме этого речь шла о системе оказания онкологической помощи в нашем регионе, ранней диагностике и раннем выявлении онкологических заболеваний, реабилитации, квотировании мест для лечения в федеральных медицинских центрах, лекарственном обеспечении онкологических больных, обеспеченности кадрами и системе подготовки специалистов-онкологов, в том числе и детских онкологов.

— Мы постоянно обсуждаем решение проблем оказания онкологической помощи в регионе, и Краснодарский край на сегодняшний день добился высоких показателей по снижению общей смертности,— сказала заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко. — По данным Росстата, за пять месяцев этого года по темпам снижения общей смертности Кубань стоит на первом месте среди субъектов России, и эту лидирующую позицию мы занимаем уже третий месяц. Такого результата не добивались последние тридцать лет.

Конечно, в структуре смертности онкология — это одна из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому нам есть над чем активно и системно работать. И здесь федеральная поддержка играет большую роль.

Краснодарский край активно вступил в федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями в стране. Целевые показатели по снижению смертности от онкологических заболеваний к 2024 году должны достичь 185 человек на сто тысяч населения. На сегодняшний день по краю цифры выглядят так: 190,3 на сто тысяч.

Необходимо улучшить показатели по выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях, и здесь основная работа коснется в первую очередь врачей первичного звена. По указанию Министерства здравоохранения России мы уже начали работу, которая заключается в том, чтобы каждый врач первичного звена прошел соответствующее обучение. Это касается терапевтов, урологов, гинекологов, стоматологов, врачей функциональной диагностики. На обучение отведено два месяца, после чего им предстоит сдать тест. Думаю, в первичном звене мы сразу получим быстрый прорыв.

В настоящее время в Краснодарском крае разрабатывается паспорт онкологической службы с кадровым составом, перечнем оборудования и т. д. В течение трех лет мы должны организовать работу центров амбулаторно-онкологической помощи, где будет проводиться диагностика и медикаментозное лечение онкологических заболеваний. От момента установления диагноза до начала лечения должно пройти две недели. Но мы понимаем, что в реальности этот процесс может растянуться на большее время.

Мы разрабатываем схему маршрутизации пациентов и определяем оборудование и кадры, которые нам необходимы для того, чтобы в максимально сжаты сроки пациенту был поставлен диагноз, с которым его направляют на лечение в специализированное учреждение. Определяем промежуточные маршруты, куда будут направляться пациенты.

В Краснодарском крае работает трехуровневая система оказания специальной медицинской помощи, за каждым онкологическим диспансером закреплены муниципальные образования.

Первый уровень представлен 109 первичными онкологическими кабинетами во всех муниципалитетах и в том числе диспансерно-поликлиническими отделениями. В каждом муниципальном образовании есть ставки врачей-онкологов, всего — 239 специалистов.

Второй уровень — это оказание онкологической помощи, которая осуществляется в четырех территориальных онкологических диспансерах в Армавире, Сочи, Новороссийске и Ейске. И третий уровень — оказание высокотехнологичной помощи в клиническом онкологическом диспансере в Краснодаре, в онкологическом отделении Краевой клинической больницы №1, в Краевой клинической больнице №2 и в Краевой детской клинической больнице.

В регионе 1028 онкологических круглосуточных коек и двадцать коек дневного стационара. Что касается уровня смертности от новообразований среди населения, то в регионе он составляет 192,4 человека на сто тысяч населения, что ниже на два процента среднероссийского показателя (196,9 на 100 тыс.).

Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко сказала, что в регионе активно проводятся профилактические мероприятия, направленные на повышение информированности населения о выявлении онкологических заболеваний на ранних стадиях. Достаточно хорошо зарекомендовала себя акция «Кубань против рака», которая ранее носила название «Онкопатруль». Мобильные группы специалистов регулярно выезжают в муниципальные образования для медицинского осмотра жителей, и такие выезды стали регулярными.

С конца прошлого года проходит еще одна акция, в ходе которой отбираются люди старше сорока лет, не посещавшие в течение двух лет поликлиники. Составляются их списки, и врачи-онкологи выезжают в муниципалитеты, проводят медицинские осмотры людей, в том числе и в небольших населенных пунктах нашего региона.

Если говорить в целом по стране, то в девяностые годы профилактическая работа практически не велась — теперь ее начали восстанавливать. Специалисты подчеркивают, что все россияне должны иметь реальную возможность не менее одного раза в год пройти качественный медицинский осмотр. Правильное отношение к своему здоровью, подразумевающее соблюдение элементарных правил профилактики и регулярное медицинское обследование, позволяют человеку снизить риск развития онкологического заболевания на девяносто процентов. А это означает, что, приложив определенные усилия, каждый может прожить жизнь без опухолевых заболеваний.

— Акция «Кубань против рака» реализуется по трем направлениям,— уточнил главный врач ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1», кандидат медицинских наук Роман Мурашко. — Первое направление — это социально-просветительская работа. Мы активно работаем с жителями Краснодара, распространяем информационные бюллетени, брошюры, привлекаем к этой работе печатные и электронные средства массовой информации. Даем подробнейшую информацию об онкологических заболеваниях, потому что многие даже не представляют, какие последствия они могут иметь, если болезнь не выявлена на ранних стадиях.

Второе направление — образовательная работа среди врачей первичного звена, и еще одна направление — непосредственно консультативная работа. При помощи врачей первичного звена мы отбираем группу риска. Именно тех людей, которые по тем или иным причинам проигнорировали диспансеризацию, и проводим их медицинский осмотр. За семь лет осмотрели 730 тысяч, выявляя на ранних стадиях заболевания,— 53 процента пациентов выявлено на первой и второй стадиях.

Рассказал Роман Мурашко и о проблемах, с которыми сталкиваются онкологические диспансеры. В частности, все они испытывают проблемы с площадями. Построены давно, резервы исчерпаны. Что касается онкологического диспансера в Краснодаре, то он имеет 845 коек, расположен в нескольких помещениях, здание устарело морально и физически.

— Медицинское оборудование уже давно не приобреталось,— поделился главный врач учреждения. — После 2012 года массовых поставок не было. Стараемся решить проблему своими силами, и в какой-то мере это удается. Есть проблемы и с лекарственным обеспечением, что наблюдается и в других регионах страны.

К сказанному Романом Мурашко добавлю, что, несомненно, онкологические центры нуждаются в модернизации, о чем и сказано в Послании Президента России Федеральному Собранию. Необходимо строить новые онкологические центры, в том числе и на Кубани. В настоящее время прорабатывается проект строительства радиологического корпуса в Краснодаре. Кроме этого необходимо выстраивать современную комплексную систему — от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения, чтобы защитить человека. Современная диагностика позволит снизить смертность в трудоспособном возрасте и закрепить позитивную динамику в борьбе с болезнями сердечно-сосудистой системы.

Что же мы имеем сегодня? На заседании круглого стола прозвучало, что, по статистическим данным, на первое января этого года каждый третий больной, проходящий первичное освидетельствование и получающий инвалидность,— это пациент с онкологическим заболеванием. Необходима реабилитация пациентов. Ведь недостаточно спасти жизнь пациента — после лечения ее нужно сделать качественной, чтобы человек мог вести здоровый образ жизни наравне с другими людьми.

К сожалению, реабилитация в России стране не развита. В целом по стране не более одного процента реабилитационных коек, и сегодня абсолютно точно можно говорить, что система реабилитации в России применительно к онкологическим заболеваниям работает плохо. А ведь она должна носить комплексный характер с учетом специфики заболевания и его лечения. В онкологии различные виды реабилитации, главная цель которых — достижение социального результата, поддержание и улучшение качества жизни. Необходимо придерживаться принципа: догонять тех, кто впереди, а не ждать тех, кто сзади. Другими словами, использовать мировой опыт реабилитации онкологических больных.

Напомню, что в США реабилитация в онкологии была выделена как отдельное направление еще в 1972 году, а в нашей стране мы нередко встречаемся с отказами в реабилитации больных. И практически отсутствует бесплатная реабилитационная помощь. Поэтому, по мнению экспертов, вопросы комплексной реабилитации должны войти в национальную онкологическую программу до 2030 года, которую объявил президент России, тем более что ставятся сложные и без преувеличения амбициозные задачи по увеличению продолжительности жизни россиян.

Михаил МУСАЕВ