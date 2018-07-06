Министр Евгений Филиппов вручил дипломы выпускникам Кубанского государственного медицинского университета

Выпуск врачей и провизоров прошел в Кубанском государственном медицинском университете. Больше ста молодых специалистов окончили вуз с отличием.

Будущих врачей поздравили министр здравоохранения Краснодарского края Е. Ф. Филиппов и главный врач НИИ — ККБ №1 имени проф. С. В. Очаповского, академик РАН В. А. Порханов. Вместе с ректором медицинского университета С. Н. Алексеенко они вручили дипломы и почетные значки «Выпускник КубГМУ» молодым специалистам. Министр в своем поздравлении отметил, что КубГМУ выпускает достойных специалистов. Он также призвал выпускников усердно работать и делать добро, чтобы вся Кубань гордилась ими.

По сложившейся традиции выпускники вместе с ректором произнесли «Клятву врача». Взяли на себя профессиональные и этические обязательства, которыми они будут руководствоваться в своей врачебной практике, пообещав прославлять университет и достойно стоять на страже здоровья жителей Кубани и всей России.

В этом году на торжественной церемонии дипломы о высшем медицинском образовании получили 843 выпускника. Около 70 процентов молодых специалистов пополнят ряды медицинских работников на Кубани, в частности многие уедут работать в самые отдаленные уголки края. Часть студентов-медиков продолжит обучение в стенах вуза, поступив в ординатуру.

Однако уже с завтрашнего дня всех выпускников еще ждет процедура первичной аккредитации, где будут оцениваться их практические умения. Только после успешного прохождения такого экзамена выпускники будут допущены к осуществлению лечебной деятельности.