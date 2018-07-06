Помощь каждому пострадавшему

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрей Коробка встретился с аграриями Кубани, пострадавшими от града. Во встрече, которая прошла в краевом Минсельхозе, приняли участие порядка ста фермеров из Тимашевского, Брюховецкого, Ленинградского, Павловского, Выселковского, Калининского, Кореновского и Красноармейского районов.

Напомним: ранее глава региона Вениамин Кондратьев поручил проработать меры поддержки сельхозпредприятий, потерявших урожай в результате градобоя 30 июня.

По уточненным данным, град повредил более 60 тысяч гектаров сельхозугодий 186 фермерских и личных подсобных хозяйств, а также тридцати сельхозпредприятий. Гибель урожая зафиксирована на площади около 30 тыс. га. В их числе — поля зерновых культур, посевы овощей и сады. В настоящее время районные управления сельского хозяйства на местах продолжают оценивать степень гибели и повреждения урожая. Все вопросы фермеров документально фиксируются.

Как отметил в ходе встречи Андрей Коробка, каждому пострадавшему от града хозяйству и предприятию будет оказана адресная помощь.

— Один на один с бедой край вас не оставит. Ни один из фермеров, пострадавший от града, не будет банкротом. Мы этого не допустим. Помощь в восстановительных работах, компенсацию за ущерб каждого сельхозпредприятия край взял на контроль. Но от вас также нужна инициатива: информируйте власть на местах, краевой Минсельхоз о необходимости содействия, чтобы ваши вопросы оперативно решались,— обратился к фермерам Андрей Коробка.

Вице-губернатор подчеркнул, что тем сельхозпроизводителям, у которых зафиксирована гибель урожая, край в соответствии с законодательством поможет с решением текущих финансовых вопросов пролонгацией кредитов, налоговыми выплатами. Также пострадавшим от града аграриям будет оказана помощь в подготовке к осенней посевной кампании.

— Мы будем прорабатывать с контрагентами предоставление вам на максимально льготных условиях семенного материала, минеральных удобрений, средств защиты,— акцентировал Андрей Коробка.

В ходе встречи также обсуждались предложения фермеров по оказанию поддержки за потерянный урожай, а также ход восстановительных работ. Каждое обращение фермеров в ходе встречи вице-губернатор взял на личный контроль.

Как сообщалось, по итогам поездки в пострадавшие от стихии муниципалитеты вице-губернатор Василий Швец проинформировал, что в Фонде микрофинансирования Краснодарского края зарезервировано 50 млн рублей, чтобы выдать их предпринимателям для оперативного ремонта пострадавших объектов, восстановления техники, приобретения семян и посадочного материала. В соответствии с федеральным законодательством фонд не может выдать беспроцентные невозвратные суммы. Поэтому финансирование будет в виде займов со ставкой 1 процент годовых.