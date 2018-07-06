Высокая оценка

Региональный Минфин оценил качество управления муниципальными финансами. Лидерами рейтинга по итогам прошлого года стали город-курорт Анапа, Темрюкский и Отрадненский районы. При оценке учитывалось соблюдение требований бюджетного законодательства, качество управления финансовыми процессами и их прозрачность, в том числе планирование, исполнение местного бюджета, управление им, а также муниципальным долгом.

По результатам оценки был сформирован сводный рейтинг муниципальных районов и городских округов края. Каждой территории присвоена степень качества управления муниципальными финансами: высокая, средняя, низкая. Так, I степень качества управления присвоена восьми муниципальным образованиям края. Кроме уже названных лидеров высокие оценки получили Геленджик, Апшеронский, Северский, Новокубанский и Абинский районы. При этом Апшеронский, Новокубанский и Северский районы демонстрируют стабильно качественную работу и не покидают группу лучших с 2013 года, с начала проведения оценки.

Еще тридцати муниципальным образованиям по результатам прошлого года присвоена II (средняя) степень качества управления муниципальными финансами и шести муниципалитетам — низкая. Последние строки рейтинга заняли Староминской район и Горячий Ключ.

— Когда мы оцениваем текущую работу муниципалитетов, в первую очередь смотрим на успехи в мобилизации доходов. Это, безусловно, один из основных показателей качества работы финансовых служб местных администраций. В частности, по итогам оценки за 2017 год мы отметили, что в десяти муниципальных образованиях поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета выросли. Но в то же время нужно не только зарабатывать хорошо, но и эффективно, рационально тратить. Так, на семи территориях края снизилась финансовая зависимость от краевого бюджета,— прокомментировал результаты оценки вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

Он также высказал мнение о том, что в последнее время города и районы Кубани в большинстве своем прогрессируют в финансовой дисциплине, качество управления расходами растет.

— Мы оцениваем муниципалитеты не только для того, чтобы наказать отстающих, но и чтобы выявить системные ошибки и нарушения, найти пути их решения и предотвращения в дальнейшем, определить лучшие практики и тиражировать их,— сказал заместитель губернатора, добавив, что отдельным блоком оценивались показатели, характеризующие качество управления муниципальным долгом.

— При этом оценивалось не наличие и объем долга как такового, а эффективность управления им: уровень долговой нагрузки на местный бюджет и коэффициент ее увеличения, соотношение расходов на обслуживание долга с расходами бюджета, осуществляемыми за счет собственных средств, наличие просроченной задолженности по долговым обязательствам. Наличие кредита, если это кредит на развитие, а не на выполнение текущих расходных обязательств,— вовсе не негативный фактор, а действенный инструмент, которым сегодня активно пользуются бюджеты всех уровней,— акцентировал Игорь Галась.