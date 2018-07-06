На Кубани появится уникальный мультимедийный исторический парк. Об этом рассказал заместитель министра культуры Краснодарского края Александр Никитин.

«Россия — моя история» — самый масштабный экспозиционный комплекс страны, рассказывающий об истории России с древнейших времен до наших дней, наконец откроется и в Краснодаре. Данный проект имеет уже пятнадцать площадок на территории РФ. И вот шестнадцатый филиал теперь будет находиться в столице Краснодарского края. Об этом заместитель министра культуры региона Александр Никитин рассказал на общественных слушаниях по реализации проекта, которые состоялись в Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина.

Первый проект был реализован в Москве, в 57-м павильоне ВДНХ, затем подобные комплексы открылись в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Тюмени, Перми, Махачкале, Ставрополе и других городах. В каждом из них помимо общероссийского присутствует региональный контент.

План призван показать историю России в увлекательной форме, доступной каждому. «Россия — моя история» — это не обычный музей, а современный выставочный центр, повествующий о пути, пройденном нашей страной, с помощью самых современных технологий.

— В историческом парке будут представлены экспозиции с приемами анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций в различных информационных форматах: лайтбоксы, коллажи, проекторы, планшетные компьютеры, сенсорные столы и экраны. Заместитель министра культуры рассказал о команде ученых, библиотекарей, писателей и археологов, принявших участие в создании контента. А директор Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки Виктория Гончарова поведала о сложностях, с которыми столкнулся рабочий состав в процессе реализации плана,— сказал Александр Никитин.

Виктория Гончарова отметила, что материал об истории России составлен, изучен и отобран в соответствии с требованиями уже существующих исторических парков «Россия — моя история» в Москве и Санкт-Петербурге.

— Все источники проверены, и предоставленная информация не является объектом дискуссий,— сказала она, добавив, что экскурсии по экспозиционному комплексу для детей школьного возраста будут являться не школьной программой, а лишь ее образовательно-развлекательным дополнением.

Выставочный павильон площадью 7,5 тысячи квадратных метров, состоящий из 29 залов, оснащенный по последнему слову техники, откроется в Прикубанском округе краевого центра, в районе выставочного комплекса «Экспоград-Юг», на улице Дзержинского. Для удобства посетителей рядом с ним будет организована остановка городского транспорта.

Александр Никитин добавил, что планируется ввести специальный транспорт для учащихся школ, а также бесплатное посещение для детей со степенью инвалидности. В комплексе будет расположена зона отдыха, места общественного питания, парковка.

На данный момент проект находится на последней стадии готовности. Предположительно открытие исторического парка состоится в середине сентября текущего года. И тогда все краснодарцы и гости города смогут получить возможность познакомиться с мультимедийными презентациями, посвященными истории Российской Федерации и нашего края.

Виктория КЛЮЙКО