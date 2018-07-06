На контроле оперативного штаба

Под руководством заместителя министра транспорта РФ Николая Асаула прошло совещание по вопросу подготовки объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский и заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Алексей Белугин.

Так, ситуация с доступностью объектов инвалидам находится на контроле регионального оперативного штаба в городе Сочи. Он также контролирует работу систем обеспечения во время игр чемпионата мира, координирует дорожно-транспортное направление, взаимодействует с болельщиками.

В ходе совещания была отмечена важность доработки региональных «дорожных карт» повышения доступности для инвалидов объектов и услуг. На сегодняшний день Сочи в этом направлении имеет лидирующие позиции.

Кроме того, представителями Всероссийского общества слепых была отмечена готовность Сочинской дорожно-транспортной инфраструктуры к приему на высоком уровне людей с ограниченными возможностями здоровья.

— Огромный опыт по обеспечению доступности объектов дорожно-транспортной сферы для маломобильных граждан наработан еще при подготовке к Олимпиаде-2014, и сегодня он с успехом реализуется на мероприятиях различного уровня, в том числе на ЧМ-2018,— сказал заместитель главы региона Анатолий Вороновский.