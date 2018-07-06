Предупреждено происшествие на трассе

Дежурная смена команды «Темрюкская» (начальник команды — Александр Раевский) Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса России предупредила 2 июля 2018 года происшествие на автодороге Сенная — Вышестеблиевская.

Грузовой автомобиль в 19:15 объехал КПП охраняемого участка автодороги, чем привлек внимание начальника смены охраны объекта Артема Гаращука, который направил группу быстрого реагирования (ГБР) в составе Насима Дедобаева, Асана Ковеева, Хасанбая Нусуратова в погоню за автомобилем, нарушившим внутриобъектовый режим охраняемого объекта «Создание сухогрузного района морского транспорта „Тамань”».

Автомобиль был остановлен. Водитель 1972 года рождения имел ссадину на голове, а запах в кабине указывал на явные признаки его алкогольного опьянения.

К месту происшествия был вызван наряд полиции Темрюкского района и скорая медицинская помощь.

Составлен акт выявленного нарушения. Нарушитель передан сотрудникам полиции для разбирательства случившегося.

Всего же за июнь караулами подразделений краснодарского филиала в зоне их ответственности за нарушения пропускного и внутриобъектового режимов было задержано 260 человек, из них двадцать четыре переданы сотрудникам правоохранительных органов.

В. СЛОБОДЕНЮК, ведущий специалист по связям с общественностью филиала ФГУП «УВО Минтранса России»