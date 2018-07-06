В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств открылась выставка художественной династии Джанян «Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце».

В экспозиции «Я в этот мир пришел, чтобы видеть Солнце» представлено более ста работ: пейзажи, натюрморты, портреты, выполненные в художественных стилях импрессионизма, экспрессионизма и фовизма. Но, несмотря на то, что авторы творят в разных техниках, главное сходство в их работах — яркая и сложная палитра.

Авторы проекта Николай Джанян и его дочери Лусинэ Джанян и Маринэ Гулян раскрывают семейные секреты о том, как искусство стало семейной традицией и как развить талант детей. Николай Джанян считает, что причина этому — проявление наследственности, или попросту гены.

Николай Аванесович Джанян родился в 1953 году в Кировабаде (ныне город Гянджа, Азербайджан). С 1985 года он живет и работает в Новороссийске. Является членом Союза художников России (2001) и Творческого Союза художников России (2007), председателем Черноморского отделения ТХСР, обладателем золотой медали ТСХР за вклад в отечественную культуру (2013).

Он организовал более пятидесяти выставок в Москве, Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Пятигорске, Новороссийске, Абинске, Геленджике и других городах. Работы художника хранятся в Новороссийском историческом музее, в частных коллекциях в Армении, Азербайджане, Германии, Грузии, России. Николай Джанян создал благотворительную студию рисования для детей.

Выставку «Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце» можно увидеть в Краснодаре по 8 июля 2018 года.

Фото Юрия КОРЧАГИНА