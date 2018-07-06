Глава города Евгений Первышов положительно оценил работу «Краснодар Водоканал»

В рамках реализации производственной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает мероприятия по ремонту коллектора диаметром 600 мм протяженностью 800 метров, проходящего по ул. Октябрьской от ул. Пушкина до ул. Ленина. Специалисты водоканала проводят работы по расширению горловин смотровых колодцев с целью повышения эффективности обслуживания коллектора. На сегодняшний день на 24 колодцах увеличен рабочий объем до 2,5 метров, 3 колодца были полностью заменены на новые железобетонные.

Рано утром 6 июля глава Краснодара Евгений Первышов провел рабочий объезд участков ремонта коммуникаций.

«Центр города, где инженерные сети строились десятилетия назад и по старым технологиям, требует постоянного внимания. Канализация по ул. Октябрьской – один из проблемных участков. Такие профилактические работы здесь крайне необходимы. Важно, что их сейчас проводят не точечно – а в комплексе, чтобы максимально восстановить работоспособность коллектора. Очистить его, при необходимости отремонтировать - и в целом улучшить ситуацию с канализацией в этой части города», - сказал Евгений Первышов.

О ходе работ главе столицы Кубани доложил генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко.

«Данный этап планируется завершить в течение двух недель. Параллельно специалисты «Краснодар Водоканала» приступают к следующему – промывке магистрального коллектора по ул. Октябрьской. Это позволит устранить регулярно возникающие здесь подпоры в канализационных колодцах, которые образуются из-за засоров на отдельных участках коллектора. Кроме того, после промывки будет понятно состояние всех участков коллектора по ул. Октябрьской и там, где он пришел в негодность, проведем замену», - отметил гендиректор ООО «Краснодар Водоканал».

На месте проведения работ Евгений Первышов посмотрел, как работает спецтехника по промывке канализационного коллектора. Для организации работ введено ограничение движения по одной из полос ул. Октябрьской. Глава города отметил, что с учетом помех для движения транспорта, работы необходимо и дальше проводить максимально оперативно, делая основной упор на вечернее и ночное время, когда загруженность дорог минимальная.

В работе выездной группы также приняли участие заместитель главы города Евгений Зименко и директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Напомним, что необходимость ремонта коллектора по ул. Октябрьской связана с частыми нарушениями его работы из-за несоблюдения жителями правил пользования системой водоотведения. Неоднократное нарушение самотечности коллектора, обеспечивающего водоотведение центральной части Краснодара — следствие попадания в него бытового мусора. Любое препятствие на пути следования стоков приводит к засорам и выходу из строя системы водоотведения. В 2017 году специалистами ООО «Краснодар Водоканал» было устранено свыше 3 тысяч засоров на сетях и в большинстве случаев их причина — сброс в канализацию хозяйственно-бытовых отходов.

«Краснодар Водоканал» призывает горожан помнить о правилах пользования канализацией, от соблюдения которых зависит бесперебойное функционирование всей системы водоотведения столицы Кубани. В канализацию запрещается сбрасывать строительный мусор, ветошь, фрагменты одежды, различные химические вещества, песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, машинное масло, антифриз, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы и вещества.