Почта Банк открыл 10 тысяч точек обслуживания клиентов с почтовыми сотрудниками

Сегодня банк открыл десятитысячную точку обслуживания клиентов, где финансовые услуги оказывают сотрудники Почты России по агентской схеме. Юбилейное отделение начало работать в городе Партизанске Приморского края.

Сегодня розничная сеть банка насчитывает 14 700 точек присутствия в 83 регионах России. Помимо собственной сети из 380 клиентских центров и 210 стоек продаж в торговых центрах, банк развивает два формата присутствия в отделениях почтовой связи. Первый формат – отделения, которые оборудованы банкоматами и где услуги оказывают банковские сотрудники. Другой формат, самый массовый, – это окна обслуживания граждан, где базовый набор финансовых услуг оказывают работники Почты России, выступающие агентами банка.

«Стратегия развития Почта Банка предполагает фокус на работу с малыми населенными пунктами. Окна с почтовыми агентами – это универсальный и гибкий формат присутствия, который позволяет нам эффективно работать даже в самых отдаленных точках на карте России, где вопрос доступности банковских услуг стоит особенно остро. Мы уже охватили около 5200 тысяч населенных пунктов, из них 4100 населенных пунктов приходится на сельскую местность, при этом в 240 селах проживает менее 1 тысячи человек», - отметил вице-президент, директор по развитию розничной сети Почта Банка Дмитрий Рейдман.

В окнах с почтовыми сотрудниками-агентами банка можно оформить сберегательный счет, к которому бесплатно выпускается моментальная карта «Мир», открыть вклад «Почтовый», оставить заявку на получение кредита наличными или оформить заявление на перевод пенсии в Почта Банк. Кроме того, такие точки оборудованы терминалами, с помощью которых можно оплатить почтовые услуги, в том числе бесконтактно, а также снять средства с карты любого банка, используя кассовое решение Почты России, или внести средства на свой счет.

«Внедрение формата оказания базовых банковских услуг сотрудниками Почты России позволяет развивать компетенции почтовых сотрудников. Прежде, чем стать агентом банка, почтовые сотрудники проходят обязательный образовательный курс и сдают экзамен, после чего получают доступ к специальному ПО для оказания финансовых услуг. Сегодня агентами банка выступают более 20 тысяч сотрудников Почты России», - сказал заместитель генерального директора Почты России по финансовому бизнесу, член Наблюдательного совета Почта Банка Владимир Салахутдинов.

Почта Банк разработал специальный образовательный портал для сотрудников Почты России, содержащий всю актуальную информацию о продуктах, тарифах и условиях их оказания.