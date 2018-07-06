Первую помощь на туристических маршрутах окажут «пострадавшим» медработники Кубани

В эту субботу в Горячем Ключе состоится юбилейный туристический слет «Медицинский экстрим-2018».

Свои профессиональные навыки и умения люди в белых халатах испытают в Инженеровой щели. Врачам и фельдшерам медучреждений Краснодарского края предстоит не только продемонстрировать навыки выживания в лесу и преодолеть полосу препятствий, но и показать свои кулинарные таланты, творческие способности и эрудицию. Участие в соревнованиях планируют принять порядка 500 человек. Они будут транспортировать «пострадавшего» по пересеченной местности, разжигать костры, готовить походный обед, а также демонстрировать навыки художественной самодеятельности.

«Медицинский экстрим» проводится на Кубани с 1988 года. С каждым годом туристический слет для работников здравоохранения обретает все большую популярность. В этот раз он пройдет в юбилейный – 30-й раз. Традиционное мероприятие позволяет популяризировать здоровый образ жизни и служит примером продуктивного единения медицинского братства Кубани.

Торжественное открытие туристического слета «Медицинский экстрим-2018» состоится в п. Мирный в местечке Инженерова щель 7 июля в 10 часов.