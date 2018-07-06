В Краснодаре приставы оказали гражданам бесплатную юрпомощь

Работники отдела правового обеспечения Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю приняли участие в Дне бесплатной юридической помощи. Мероприятие проводилось совместно с Краснодарским региональным отделением «Ассоциации юристов России».

За время проведения акции к судебным приставам обратилось шесть человек. Двоих из них интересовала возможность возврата взысканного исполнительского сбора. Еще двое спрашивали, по какой причине с их банковских карт были списаны денежные средства. Один обратившийся задал вопрос о тонкостях взыскания судебными приставами задолженностей по налогам. Шестой вопрос касался правомерности выселения из аварийного жилья несовершеннолетнего ребенка.

Все граждане получили квалифицированные и исчерпывающие консультации.

Напомним, что Дни оказания бесплатной юридической помощи проводятся приставами четыре раза в год. Ближайшие даты проведения этой акции в Краснодаре - 29.09.2018 и 20.11.2018.

Налоги заплачены после ареста авто

В кубанском городе Армавире индивидуальный предприниматель не смог продать автотранспортное средство из-за наложенного приставами запрета регистрационных действий с имуществом. Такая мера была предпринята в отношении армавирца в связи с числящимися за ним двум крупным задолженностям по налогам. По одному исполнительному листу мужчина был должен порядка 189 тысяч рублей, по другом – около 235 тысяч рублей.

Вся задолженность, включая исполнительский сбор, была полностью погашена после того, как должник продал принадлежащее ему транспортное средство, однако провести государственную регистрацию сделки в ГИБДД не смог. Исполнительные производства окончены в связи с фактическим исполнением.