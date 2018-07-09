У алиментщиков Кубани арестовывают имущество

Федеральной службой судебных приставов взят курс на активизацию работы по наложению ареста на имущество должников. Как показывает практика, именно эта мера показывает наибольшую эффективность при принудительном взыскании различных видов задолженностей.

В рамках указанной работы сотрудниками отдела судебных приставов по Белоглинскому и Новопокровскому районам УФССП России по Краснодарскому краю проведен рейд по адресам проживания должников по алиментам. За один выезд приставы посетили более десятка адресов. В нескольких случаях оказалось, что должники по указанным в исполнительных листах адресам не проживают, либо их нет дома. А вот с тремя алиментщиками все же удалось пообщаться. В результате был наложен арест на имущество должников – автотранспортное средство и бытовую технику на общую сумму 59 тысяч рублей. Должникам дан 10-дневный срок на погашение задолженностей. В ином случае арестованное имущество будет передано на реализацию, деньги от которой поступят на счета взыскателей.