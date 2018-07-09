16 млн. руб. долгов по зарплате взыскали краснодарские приставы

Работники краснодарского волейбольного клуба «Динамо» смогли получить зарплату только через судебных приставов. В Центральный районный отдел судебных приставов г.Краснодара на исполнение поступили исполнительные листы о взыскании с ВК «Динамо» задолженности по зарплате и налогам в общей сумме 21 941 000 рублей. В рамках сводного исполнительного производства была проведена большая работа по аресту и реализации имущества, обращению взыскания на дебиторскую задолженность. География проведения исполнительных действий не ограничивалась Краснодаром, запросы посылались также в Москву.

В итоге судебным приставам удалось добиться полного погашения долгов ВК «Динамо» по заплате и налогам. На счета «динамовцев» уже перечислено 16 миллионов «зарплатных» рублей. А в бюджет поступило 5 941 000 рублей налогов и сборов.