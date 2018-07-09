Представители городов и районов Краснодарского края перенимают сочинский опыт

Они собрались на курорте, чтобы посмотреть, как здесь организована летняя занятость детей. В свободное время экскурсию по исторической части Сочи для членов делегации лично провел глава города Анатолий Пахомов.

- Глубина загрузки достаточно высокая. Сейчас понятно, что Чемпионат мира по футболу, уже и пляжный сезон идет полным ходом. Адлер, Центр, да и Хоста загружены под 100 процентов. Но и зимой, надо отдать должное, мы загружаемся до 83 процентов, - отметил мэр курорта.

То, что город не обделен вниманием туристов, гости, а это представители муниципалитетов Краснодарского края, смогли убедиться во время прогулки по центральной части Сочи. Сегодня большое внимание уделяется сохранению исторического наследия курорта. Сочинский бизнес понимает, что вкладывать средства в историю не только почётно, но и выгодно. Ведь подобные места являются центром притяжения для многих тысяч гостей. Форт "Алерксандрия" - прекрасный пример, когда частные инвестиции идут только во благо городу. Место, откуда начинался курорт – сохранено, сегодня оно превратилось в модную арт-галерею. Олимпийский университет - еще один плод частно-государственного партнерства. В едином архитектурном ансамбле, созданном компанией «Юниверсити Плаза», слились учебный корпус и гостиницы международных сетей. Легендарную "Фитофантазию» восстановили в прошлом году. Ботанический сад стал финальной точкой исторического бульвара и экскурсии, которую провел для своих коллег глава Сочи.

- Мы показали красоты нашего города, потому что они, наверное, приезжают сюда часто, но не всегда могут себе позволить пройти по историческому маршруту. У меня уже опыт экскурсовода большой. И я с большой гордостью коллегам рассказывал о том, что мы создали, что мы сделали, чем гордятся сочинцы, - поделился Анатолий Пахомов.

Ирина СИЗОВА