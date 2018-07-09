В Сочи возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка в лесу

В правоохранительные органы Сочи утром 4 июля 2018 года поступило сообщение о безвестном исчезновении 13-летнего Всеволода Коростылева. По данному факту следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю незамедлительно было организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, 3 июля 2018 года мальчик вместе с туристической группой проходил через лесистую местность в 2-х километрах от села Бабук-Аул. В какой-то момент он отбился от группы, и до настоящего времени не вернулся.

В связи с отсутствием сведений о месте нахождения пропавшего, а также длительным его отсутствием по факту безвестного исчезновения Всеволода Коростылева 7 июля 2018 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также места нахождения пропавшего. Расследование уголовного дела продолжается.