Новые тематические смены

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в интервью журналистам рассказала о ходе летней оздоровительной кампании. По ее словам, лагеря Краснодарского края подготовили для отдыхающих детей программы по различным направлениям, в том числе казачьи, туристические и аграрные.

— Если говорить в целом о тематических сменах, это, например, аграрные, ими занимаются муниципалитеты, где сельское хозяйство — тема номер один. Мы — аграрный регион, и уже в школах начинаем понемногу вводить такие профильные классы, ряд школ имеет свои теплицы,— отметила Анна Минькова.

Так, в молодежном лагере «Регион 93» состоится вторая «казачья» смена. В Северский район приедут четыреста подростков из казачьих кадетских корпусов, школ и классов со всей Кубани. Готовить смену помогает Кубанское казачье войско и созданный в прошлом году Союз кубанской молодежи. Кроме того, среди ребят популярно направление «робототехника» и другие смены с техническим уклоном.

— Для нас важно, чтобы на Кубань приезжали именно дети, чтобы они к нам возвращались, когда они станут взрослыми. Впечатления от отдыха должны быть такие, чтобы ребенок полюбил Краснодарский край,— подчеркнула Анна Минькова.

Вице-губернатор отметила, что перед началом сезона все лагеря прошли проверки с точки зрения безопасности: оценивалось санитарное состояние, системы пожарной безопасности, качество охраны территорий. Также с этого года лагеря вновь должны получать заключения соответствия от Роспотребнадзора, многие прошли такие проверки уже к началу июня.

Напомним, что в 2018 году финансирование детской оздоровительной кампании составило 1,96 миллиардов рублей. Это средства бюджетов края и муниципалитетов. Лагеря Краснодарского края примут сотни тысяч ребят.