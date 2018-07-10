Забота и внимание — в приоритете

Круг задач и обязанностей Министерства труда и социального развития Краснодарского края достаточно широк, среди основных направлений — помощь пожилым гражданам, детям, многодетным семьям, трудоустройство, борьба с неформальной занятостью. Государственные обязательства выполняются посредством предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций для более полутора миллионов получателей, в том числе с членами их семей социальная помощь охватывает 3,7 миллиона кубанцев.

Более подробно о том, какие функции выполняет ведомство, «Кубани сегодня» рассказал исполняющий обязанности министра Сергей Белопольский.

— Сергей Викторович, кому предоставляются пособия, компенсации и другие меры социальной поддержки?

— На сегодняшний день льготникам выплачивается более восьмидесяти видов пособий и компенсаций. Последние два года мы за счет краевого бюджета проиндексировали все выплаты на 4 процента.

Нами проводится работа по назначению пособия на первого ребенка. Сегодня ежемесячную выплату получают 3217 граждан. Из федерального бюджета на этот год предусмотрено 737 миллионов рублей, уже израсходовано 132,4 миллиона рублей.

По инициативе губернатора продлен срок выплаты на третьего ребенка или последующих детей, размер которой — 10 050 рублей. Почти для 28 тысяч семей это существенная помощь.

При рождении третьего или последующего ребенка (с 1 января 2011 года) семьям предоставлено право на краевой материнский (семейный) капитал, размер которого с 1 января 2018 года составил 119 814 рублей.

С 2014 по 2017 год выдано более 48 тысяч уведомлений на материнский капитал (в этом году — 3805). Распорядились его средствами 9152 семьи (в том числе 1381 — в 2018 году), из них 8051 семья улучшила жилищные условия (в том числе в 2018 году — 1074 семьи).

Также многодетным семьям предоставляется ежегодная денежная выплата в размере 4735 руб. на каждого ребенка (выплачивается ежеквартально равными долями), которая ежегодно индексируется. Такую выплату на Кубани получают 69 399 многодетных семей, в которых воспитывается 228 256 детей. В этом году на предоставление ежегодной денежной выплаты в краевом бюджете предусмотрено 1089,4 млн руб. (в 2017 году — 986,8 млн руб.), израсходовано 549,3 млн руб.

Благодаря принятым мерам социальной поддержки в крае растет число многодетных семей. За три года их стало больше на 43 процента.

Кроме выплат мы предоставляем льготы на проезд в городском и пригородном транспорте. Количество граждан, которые пользуются данной мерой поддержки, ежегодно увеличивается. За истекший период 2018 года правом льготного проезда уже воспользовалось более 352 тысяч граждан.

Отмечу, что стоимость льготных проездных документов уже несколько лет не повышается и поэтому льготный проезд стал более популярен.

В 2017 году нами внедрен электронный проездной документ, который позволит в недалеком будущем полностью отслеживать и контролировать использование льготного права.

Учитывая, что данная мера социальной поддержки актуальна и нужна жителям края, а срок действия закона истекает в 2018 году, мы намерены инициировать его продление на три года (с 2019 по 2021 год).

Льготы по оплате ЖКУ предоставляются в крае региональным льготникам (жертвы политических репрессий, ветераны труда, ветераны военной службы, достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»), а также федеральным льготникам (инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, лица, пострадавшие вследствие радиационных воздействий; инвалиды и участники Великой Отечественной войны; несовершеннолетние узники фашизма; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», признанные инвалидами) с 1 января 2007 года.

За пять месяцев текущего года компенсации получило около 800 тысяч человек, в том числе около 378 тысяч региональных льготников.

Сумма расходов на выплату компенсации за пять месяцев 2018 года составила 4464,8 млн руб., из которых 2181,2 млн руб. — федеральные средства, 2283,6 млн руб. — краевые. Среднемесячный размер компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг за пять месяцев 2018 года составил 1007,83 руб. На ее выплату в текущем году предусмотрено 8000,9 млн руб.

— Вы уже сказали, что под опеку социальной сферы попадают разные категории граждан. Давайте остановимся на какой-либо из них поподробнее. Например, дети. Сейчас летние каникулы — сколько детей по линии вашего ведомства смогут оздоровиться в этом году?

— В летний период 2018 года всеми формами отдыха и оздоровления будет охвачено 640 тысяч детей, из них 420 тысяч кубанских школьников и около 220 тысяч из иных субъектов РФ и государств. Сегодня в 126 детских здравницах края отдыхает около 41 тысячи детей: семь тысяч кубанских и 34 тысячи из других регионов.

Большое внимание традиционно уделяем детям, нуждающимся в особой заботе государства. По бесплатным путевкам (курсовкам) в этом году планируется оздоровить более 22 с половиной тысяч таких детей.

Уже сегодня по линии министерства прошло оздоровление порядка 11 тысяч детей, из них более 9 тысяч — нуждающихся в особой заботе государства. В этом году мы увеличили финансирование на 64 млн рублей.

В целом на детскую оздоровительную кампанию направим более 1 млрд 973 млн рублей бюджетных средств.

Детский отдых для нашего региона — приоритет.

На своем уровне мы делаем все, чтобы сохранить количество детских санаториев и лагерей. Ведем тесный диалог с владельцами здравниц, чтобы не допустить их закрытия. Оказываем поддержку родителям, которые приобретают путевки для детей самостоятельно, и компенсируем затраты для предприятий, которые покупают путевки для детей сотрудников.

В нынешней летней кампании будет задействовано 1737 различных лагерей и здравниц.

Тщательная проверка наших здравниц, и не только в сезон, давно стала для нас нормой. Все детские оздоровительные учреждения получают паспорта безопасности. Они предусматривают охрану территорий, видеонаблюдение, пожарную безопасность, здоровое питание, оборудованные пляжи.

Мониторинг качества услуг в здравницах мы ведем совместно с общественниками. Организована горячая линия. Кроме того, на особом контроле — передвижение детей по территории края (авиа-, железнодорожные, авто-, морские перевозки).

Внимание уделяется и культурной программе детского отдыха. Мы проработали целый комплекс туристических маршрутов, в том числе патриотической направленности. Как принимающая сторона Кубань делает все возможное, чтобы дети хорошо отдохнули, поправили здоровье, а родители не волновались об их безопасности.

— Многие из подростков в летнее время стараются не только отдохнуть, но и подзаработать. Как обстоят дела с трудоустройством в этом году?

— Трудоустройству несовершеннолетних отводится мощный блок работы министерства, поскольку трудовая занятость подростков является отличной мерой в системе профилактики как семейного неблагополучия, так и подростковой безнадзорности. В рамках госпрограммы «Содействие занятости населения» занимаемся трудоустройством подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Временные рабочие места для несовершеннолетних создаются на основании договоров о совместной деятельности, заключенных центрами занятости населения с работодателями различных форм собственности.

Для того чтобы устроиться на работу несовершеннолетнему, необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт. После выбора вакансии на стадии оформления на работу также понадобится письменное разрешение на работу от родителей (опекунов).

В летний период подростки могут поработать подсобными рабочими, уборщиками территорий, рабочими зеленого хозяйства, курьерами, дворниками, культорганизаторами (организаторы досуга детей на дворовых площадках в сельских поселениях), садовниками, помощниками библиотекарей и др.

Зарплата варьируется от 7,8 до 20,5 тысячи рублей в месяц и зависит от продолжительности рабочего времени. Плюс от 850 до 1275 рублей в месяц мы доплачиваем подростку в качестве материального поощрения из средств бюджета.

Накануне летних каникул мы провели большую краевую ярмарку вакансий. Она помогла многим ребятам не только найти временную работу, но и определиться с будущей профессией. Ребята проходили специальные тесты, по итогам которых можно сделать вывод о своих талантах и предпочтениях, после чего можно устроиться на временную работу по рекомендованной специальности.

— Насколько в крае успешно решаются вопросы опеки и попечительства?

— Безусловным приоритетом в нашей работе является защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В текущем году впервые в истории края процент семейного устройства таких детей достиг 97 процентов! Общероссийский показатель составляет 87 процентов.

Еще шесть лет назад в детских домах края было более 1200 детей. Сегодня там проживают 367 ребят, которые с нетерпением ждут своих родителей. И это задача, которую нам необходимо решать, ведь из этих детей 80 процентов — особенные дети, которым необходимо еще больше поддержки, внимания и заботы.

Более 6,2 тысячи детей воспитывается в семьях родственников, под опекой. Именно близкие люди первыми берут на себя ответственность и принимают в свои семьи осиротевших детей.

Но, когда этого не происходит и родственники ребенка не могут принять его в семью, на помощь детям приходят приемные родители.

Так и должно быть: семейные и человеческие ценности всегда были, есть и будут незыблемыми постулатами кубанской семьи.

Институт приемного родительства на Кубани развивается не так давно, с 2006 года, но дал неплохие результаты. Двенадцать лет назад в крае действовало всего 25 семей, где воспитывалось 118 детей. Сегодня их уже более трех тысяч, в них живет около 7,5 тысячи приемных детей.

Из 1663 детей-инвалидов из числа детей-сирот на воспитании в семьях находится 1371. Это больше 82 процентов.

Ежегодно в крае на усыновление передается около 250 детей. При этом более 50 процентов усыновленных детей принимается опекунами и приемными родителями в свои семьи на правах кровных.

Приемные семьи Кубани занимают активную жизненную позицию, являются участниками краевых мероприятий, смотров, конкурсов, слетов. Только в прошлом году в краевом творческом конкурсе замещающих семей приняло участие около тысячи семей. А его победитель — приемная семья Кравченко из Курганинского района вошла в тройку лидеров Всероссийской творческой ассамблеи приемных семей, заняв второе место.

Впервые в 2017 году по инициативе приемных родителей в новом формате в Тбилисском районе проведен краевой туристический слет, в котором приняло участие более 150 человек. В нынешнем году эта практика будет продолжена.

Министерством оказывается значительная помощь замещающим семьям. В крае внедрена и развивается единая система подготовки замещающих родителей и сопровождения семей. В каждом муниципальном образовании в обособленных подразделениях краевого методического центра работают юристы, психологи, социальные педагоги, которые не только осуществляют обучение граждан, но и организуют сопровождение замещающих семей в соответствии с единой утвержденной программой.

В рамках сопровождения семей в прошлом году проведено более 47 тысяч консультаций для замещающих родителей и несовершеннолетних, тренингов, круглых столов и других мероприятий по актуальным темам.

Сегодня услуги по сопровождению оказываются всем обратившимся за помощью семьям. Ежегодно специалистами краевого методического центра психолого-педагогическая помощь оказывается более 4 тысячам семей, в которых воспитывается 7,7 тысячи ребят.

Мы стараемся найти и внедрить новые формы работы и помощи семьям. Так, с октября прошлого года во всех районах края стартовала ежегодная программа дополнительного повышения родительской компетенции для замещающих родителей. Полагаем, что ее введение поможет повысить уровень знаний приемных родителей, опекунов и попечителей о методах воспитания детей и предупредить семейное неблагополучие.

Общеизвестно, что в крае применяется дифференцированный подход к выплате денежных средств на содержание подопечных детей, а также вознаграждения приемным родителям.

Так, размер ежемесячного содержания одного ребенка зависит от его возраста и составляет от 8800 до 12 000 рублей. Выплата вознаграждения приемным родителям составляет от 9878 до 15 805 рублей. В среднем приемная семья получает от 18 до 27 тысяч рублей ежемесячно за каждого ребенка.

В целом на обеспечение выплат для всех форм семейного устройства в краевом бюджете предусмотрено более трех миллиардов рублей.

— Как строится работа с неблагополучными семьями?

— К сожалению, помимо детей-сирот у нас есть дети, которые при живых родителях временно находятся в наших социально-реабилитационных центрах. Сюда попадают дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, когда в семье им оставаться опасно.

Ежегодно курс социальной реабилитации в реабилитационных центрах проходит более 3500 детей и подростков от трех до восемнадцати лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Работа в системе профилактики семейного неблагополучия многопрофильная — в ней задействованы не только органы социальной защиты населения, но и комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, также сотрудники здравоохранения, культуры, молодежной политики, образования, органов внутренних дел.

С каждой семьей организована работа, направленная на устранение причин семейного неблагополучия. Родителям и детям оказываются необходимые социальные услуги и меры государственной поддержки: помощь в назначении социальных пособий, трудоустройстве, получении (замене) документов, гражданства, регистрации, в косметическом ремонте домовладений и т. д. Детям в приоритетном порядке предоставляются путевки для оздоровления в условиях детских лагерей и санаториев за счет средств краевого бюджета.

—В этом году исполняется десять лет «детскому закону». Что сделано за это время?

— Закон существует у нас с 2008 года. За это время мы выявили на улицах в поздний час порядка двухсот тысяч детей, с которыми не случилось беды, которые не попали в дорожно-транспортные происшествия, не стали жертвами злоумышленников, не были вовлечены в преступления.

С каждым годом «нарушителей» закона становится все меньше. Если в августе 2008 года в среднем по краю в ночное время без сопровождения родителей выявлялось до 1200 детей в сутки, то сейчас этот показатель снизился до 30—35 несовершеннолетних. С 2008 по 2017 год на 46 процентов снизился и уровень подростковой преступности в крае.

— Какую помощь пожилым жителям края оказывают учреждения социального обслуживания населения?

— Одна из главных задач министерства — обеспечение комфорта граждан, которые обращаются за социальной поддержкой. Поэтому система социальной защиты в крае постоянно модернизируется. Внедряются новые формы и методы адресной помощи, расширяется спектр оказания социальных услуг.

В настоящее время социальное обслуживание предоставляется гражданам пожилого возраста и инвалидам в 50 комплексных центрах социального обслуживания населения, социально-оздоровительном центре граждан пожилого возраста и инвалидов, центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий. Социальную помощь ежегодно получает более 160 тысяч человек.

Наибольшее внимание уделяется продлению нахождения граждан старшего поколения в привычной домашней среде. В крае на постоянном надомном социальном обслуживании находится свыше 70 тысяч человек. Очередь по принятию граждан пожилого возраста и инвалидов на надомное социальное обслуживание отсутствует.

Следующая ступень системы социального обслуживания — стационарные учреждения, основной задачей которых является улучшение качества жизни пожилых людей и инвалидов.

В Краснодарском крае функционирует 21 дом-интернат для престарелых и инвалидов, 18 психоневрологических интернатов, один реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью, один дом милосердия, два детских дома-интерната — всего 9052 места.

Очередность на помещение в стационарные учреждения ликвидирована.

Во всех домах-интернатах созданы максимально доступные и комфортные условия для проживания, приближенные к домашним, соответствующие современным требованиям. Гражданам предоставляется полный комплекс услуг: от бытового и медицинского обслуживания до оказания правовой поддержи. То есть сегодня государство взяло на себя полные обязательства по уходу за гражданами и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе.

В стационарных учреждениях работают психологи, которые помогают одиноким пожилым людям и инвалидам адаптироваться к новой обстановке, найти друзей.

Для сохранения и укрепления здоровья, повышения двигательной активности в учреждениях действуют «Школы активного долголетия».

Пожилые граждане и инвалиды пишут картины, увлекаются пением, игрой в шашки, шахматы, домино, лото, нарды. Занимаются настольным теннисом, легкой атлетикой, мини-футболом и другими видами спорта.

Мы развиваем новые формы социального обслуживания без помещения граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарные организации.

В крае внедрена инновационная форма социального обслуживания «Приемная семья». С момента реализации проекта создано 512 семей, в которых 546 пожилых людей получили возможность вернуться в привычную домашнюю обстановку. На сегодняшний день в крае 250 таких семей, в которых проживают 265 граждан пожилого возраста.

Финансирование оплаты социальных услуг в приемной семье предусмотрено государственной программой Краснодарского края «Социальная поддержка граждан», подпрограммой «Модернизация и развитие социального обслуживания».

Пожилым гражданам, проживающим в отдаленных сельских населенных пунктах, социальное обслуживание обеспечивают службы мобильных бригад. В первом квартале 2018 года осуществлено 444 выезда мобильных бригад, обслужено почти 3,2 тысячи граждан пожилого возраста и инвалидов, которым предоставлено почти 4,4 тысячи социальных услуг.

Продолжена работа по созданию в муниципальных образованиях компьютерных классов для пожилых людей и оснащению классов необходимым оборудованием. Граждане старшего поколения успешно обучаются навыкам пользования персональным компьютером и сетью Интернет.

На базе 47 государственных учреждений социального обслуживания действуют компьютерные клубы и классы, в которых ежегодно обучается более 2,5 тысячи пожилых людей, в первом квартале 2018 года обучено 627 человек.

По итогам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания сформирован рейтинг по формам обслуживания: на дому, полустационарная и стационарная формы.

В оказании услуг в форме социального обслуживания на дому лидирующие позиции в 2017 году занимают комплексные центры социального обслуживания в Тихорецком, Павловском, Успенском, Выселковском, Отрадненском, Динском районах.

В стационарной форме это дома-интернаты для престарелых и инвалидов в Ленинградском, Отрадненском, Армавирском, Усть-Лабинском, Кущевском и Ейском районах.

— Ваше министерство реализует программу «Доступная среда». Скажите, Кубань стала доступнее для инвалидов?

— На территории региона действует государственная программа Краснодарского края «Доступная среда» на 2016—2021 годы.

В 2017 году в рамках программы обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов на тридцать приоритетных объектов. Это учреждения социальной защиты и занятости населения, культуры, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, образовательные организации. Обеспечена доступность для инвалидов 216 пешеходных переходов и 37 остановок.

В прошлом году объем финансирования программы составил 80,4 млн рублей, из которых 23,3 млн рублей — средства федерального бюджета, 47,4 млн рублей — краевого бюджета и 9,7 млн рублей — местных бюджетов.

В рамках реализации программы в муниципальных образованиях органы социальной защиты населения во взаимодействии с общественными организациями инвалидов осуществляют мониторинг уровня доступности для маломобильных граждан приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.

На территории края 12 тысяч объектов признано приоритетными. Это учреждения здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, физической культуры и спорта, финансово-кредитные учреждения, транспортная и дорожно-транспортная инфраструктура, объекты сферы услуг и потребительского рынка, информации и связи, жилые многоквартирные дома, объекты религиозного значения.

За 2017 год проведен мониторинг доступности 12 тысяч объектов, из них признано доступными 8 тысяч. По всем объектам, которые признаны недоступными для инвалидов, даны рекомендации собственникам по обеспечению их доступности.

На сегодняшний день в 42 муниципальных образованиях края реализуется 160 программ по обустройству объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан.

Предусмотрено для обустройства муниципальными программами 2615 объектов, из которых 418 обустроено в 2017 году.

Работа по реализации мероприятий программы «Доступная среда» продолжается. В текущем году на эти цели из федерального бюджета запланировано 39,7 млн рублей, из краевого бюджета — 47,3 млн рублей.

В работе по формированию безбарьерной среды появились новые направления. По поручению правительства Российской Федерации организована работа региональной и муниципальных межведомственных комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают, с тем, чтобы впоследствии обеспечить их доступность.

— Каким образом у нас в крае работает система социальной реабилитации и какие задачи ставятся перед реабилитационными центрами?

— Социальная реабилитация — понятие широкое и емкое. Оно включает в себя приспособление инвалида к имеющемуся у него заболеванию или дефекту, адаптацию его в социуме и в окружающем мире.

На Кубани сегодня проживает свыше 440 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, из них более 18 тысяч дети.

В системе социальной защиты края сегодня работает сеть государственных учреждений, в которую входит 34 учреждения реабилитации инвалидов, из которых 23 оказывают услуги детям с ограниченными возможностями.

Наша главная цель — это адаптировать инвалида к окружающей действительности, чтобы он вновь почувствовал себя полноценным человеком. Поэтому и задача перед центрами реабилитации ставится вполне конкретная: создание всех условий, необходимых для качественного обслуживания инвалидов.

Сегодня все центры оснащены современным оборудованием, учреждения профилируются под реабилитацию инвалидов с определенными нарушениями, внедряются новые технологии.

Уникальные методики работы для реабилитации детей с аутизмом разрабатываются и применяются в Новороссийском краевом комплексном центре реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. Ежегодно в нем проходит реабилитацию около пятисот детей из различных городов и районов края.

Тимашевский комплексный центр реабилитации инвалидов — одно из немногих в Российской Федерации учреждений, осуществляющих наряду с социальным обслуживанием и реабилитацией профессиональное обучение вождению автомобиля с ручным управлением.

Для поддержки талантливых людей с ограниченными возможностями с 1993 года вручается именная премия губернатора Краснодарского края в размере 100 000 рублей пятнадцати талантливым кубанцам.

Кроме того, родители детей-инвалидов у нас в крае освобождены от уплаты транспортного налога. В начале года по поручению губернатора мы вышли с предложением об изменении действующего законодательства в Законодательное Собрание Краснодарского края, чтобы освободить от транспортного налога родителей, воспитывающих детей-инвалидов. И сегодня такое право у кубанских семей появилось. Льгота предоставляется по определенным критериям: для автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил и в отношении одного автомобиля в семье.

Отмечу, что Краснодарский край стал одним из немногих субъектов РФ, где установлена данная льгота для семей с детьми-инвалидами. Это позволит облегчить финансовую нагрузку на бюджет около 1500 таких семей и будет способствовать более успешной реабилитации и социальной интеграции детей с инвалидностью за счет активного посещения медицинских, образовательных и социальных учреждений.

— Сколько ветеранов ВОВ в Краснодарском крае на сегодняшний день? Есть ли проблемы с жильем для ветеранов сейчас, если да, то как решаются?

— В крае 25458 ветеранов Великой Отечественной войны и 13 863 члена семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, из них всего 4545 инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Начиная с 2008 года, фактически за десять лет, уже 5852 ветерана Великой Отечественной войны, члена семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны смогли приобрести жилье. Из федерального бюджета выделено более шести миллиардов рублей.

В 2017 году обеспечено жильем 115 граждан данных категорий, затрачено 149 млн руб.

В нынешнем году приобрели жилье 52 человека. Для них из федерального бюджета выделено более 69 миллионов рублей. Эта работа будет продолжена и дальше.

— Как реализуется в крае государственная политика в области занятости населения и защиты от безработицы, трудовых отношений?

— Одна из основных задач министерства — помощь людям, испытывающим трудности в поиске работы. Это направление для нас является ключевым и представляет собой комплекс мероприятий.

Во-первых, это работа с гражданами, которые обратились к нам в целях поиска или смены работы. С начала 2018 года при содействии центров занятости трудоустроилось 44 500 граждан. Это каждые семь человек из десяти обратившихся. Проводятся выездные приемы в поселениях на базе 43 мобильных центров занятости — автобусов, оборудованных необходимой оргтехникой.

Организовано оказание услуг гражданам и работодателям в электронном виде через интерактивный портал Службы труда и занятости населения (www.kubzan.ru) и портал госуслуг. Также можно подать заявление в МФЦ.

Кроме того, мы направляем граждан на профессиональное обучение по тем профессиям, которые востребованы на рынке труда. Предлагаем безработным переобучиться или повысить свою квалификацию в зависимости от их конкретной ситуации. С начала года на профобучение направлено 2,9 тысячи безработных граждан.

Эффективной мерой является содействие самозанятости или предпринимательской деятельности. Безработные, которые пожелали принять участие в программе самозанятости, составляют и предоставляют в центры занятости населения бизнес-план. Если он одобрен, то предприниматели получают стартовые средства в размере 117 600 рублей.

Мероприятия активной политики занятости финансируются в рамках государственной программы Краснодарского края «Содействие занятости населения». Объем бюджетных средств на 2016—2021 годы составляет 8 млрд 687,7 млн рублей, из них на 2018 год предусмотрен 1 млрд 438,8 млн рублей.

Благодаря мерам, принимаемым в экономике, и реализации государственной программы ситуация на регистрируемом рынке труда продолжает оставаться стабильной.

На 1 июля этого года зарегистрировано 12 636 безработных, что на 10,2 процента меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Уровень регистрируемой безработицы — 0,5 процента от численности рабочей силы, что в два раза ниже среднероссийского показателя (в среднем по России — 1,0 процента). В службу занятости края на 1 июля текущего года работодателями заявлено 65,8 тысячи вакансий, что почти на 6,4 тысячи больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По вопросам регулирования трудовых отношений хочу остановиться на двух моментах: на развитии социального партнерства и борьбе с неформальной занятостью.

По развитию социального партнерства край находится на передовых позициях в Российской Федерации. По состоянию на 1 июня текущего года действует 206 соглашений в сфере труда, почти 17,8 тысячи коллективных договоров. Затраты работодателей на предоставление работникам дополнительных гарантий и компенсаций в 2017 году составили около 4 млрд рублей.

С начала года территориальными трехсторонними комиссиями по регулированию социально-трудовых отношений проведено свыше шестидесяти заседаний, на которых рассмотрено более трехсот вопросов социально-трудовой направленности.

В рамках деятельности по легализации трудовых отношений с участием органов по труду с начала года (по состоянию на 21 июня 2018 г.) в крае выявлено более 23 тысяч (23 099) фактов работы граждан без оформления трудовых отношений. В результате принятых мер заключены трудовые договоры, оформлено предпринимательство с 22,9 тысячи (22 881) работников. В названное число трудовых договоров входят данные Государственной инспекции труда в Краснодарском крае (615 договоров).

В 2017 году выполнение контрольного показателя по снижению неформальной занятости населения составило 127 процентов. Уже за истекший период года выполнение контрольного показателя составило 41 процент (от 55 580 человек).

— Как реализуется в крае государственная политика в области охраны труда?

— Переходя к теме охраны труда, должен сказать, что 2017 год был для нас успешным.

Краснодарский край среди 85 субъектов Российской Федерации во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области охраны труда «Успех и безопасность» занял первое место уже третий раз.

Мы провели большую работу по организации краевого конкурса детских рисунков «Я выбираю безопасный труд». Получили отклик от граждан края: более 33 тысяч ребят из почти тысячи образовательных организаций представили свои рисунки и творческие проекты. Победители получили ценные подарки. Кроме того, они представили свои работы в Сочи в рамках проведения Всероссийской недели охраны труда.

Двадцать две организации и три муниципальных образования края вошли в первые ТОП-20 всероссийского рейтинга по различным номинациям: Каневская стоматологическая поликлиника заняла второе место, Армавирский юридический техникум и ООО «Пульс» из города Гулькевичи — третье место в рейтинге Российской Федерации.

Это говорит о том, что за последнее время сделан большой шаг в изменении сознания работодателей. Сегодня вопросы охраны труда стоят наравне с получением прибыли. Грамотный руководитель предприятия знает, что нарушения охраны труда могут привести к административной ответственности, а с учетом того, что штрафы были увеличены, то их размер сейчас может в совокупности исчисляться сотнями тысяч рублей. Но, конечно, самое страшное, когда в результате нарушений требований охраны труда происходит несчастный случай на производстве, за который предусмотрено уголовное наказание. Но самое главное то, что страдает человеческое здоровье. А его невозможно измерить деньгами.

Поэтому работодатели активно используют возможность профилактики несчастных случаев на производстве, в том числе за счет средств Фонда социального страхования. Использование средств фонда на превентивные меры позволяют снизить обязательные затраты самих работодателей на охрану труда, и это немаловажно. В итоге за первый квартал 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на охрану труда на одного работника увеличились на 3,7 процента (в пересчете на одного работающего — 930 рублей, в 2017 году — 897 рублей).

На сегодня ситуация в области охраны труда в крае стабильная. Проводимая работа позволяет сохранять положительную динамику снижения производственного травматизма. За первый квартал 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в организациях края удалось достигнуть снижения общего производственного травматизма на 4,4 процента. Хотя это и небольшая цифра, но за ней стоит сохраненное здоровье жителей нашего края.

— Какие результаты дают регулярно проводимые в крае ярмарки вакансий?

— Ярмарки вакансий имеют двойную пользу: с точки зрения соискателя это возможность выбрать подходящую вакансию, для работодателя — возможность получить требуемого специалиста. Основная задача таких мероприятий как раз и заключается в том, чтобы быть посредником между двумя заинтересованными сторонами.

Ежегодно мы проводим более тысячи ярмарок вакансий, в которых принимает участие порядка 150 тысяч жителей Кубани.

С начала года центрами занятости населения проведено 429 ярмарок на территории края, в которых приняло участие более 64 тысяч человек. Порядка трех тысяч работодателей различных форм собственности представило более 126 тысяч вакансий в ведущих сферах экономики края. Успешно трудоустроились 7,5 тысячи граждан, посетивших ярмарки вакансий.

Следует отметить специализированные ярмарки вакансий в рамках краевых акций: «Служба занятости — защитникам Отечества!» (февраль), «Профессиональный мир женщины» (март), «Планета ресурсов» (апрель), «Ты нужен Кубани!» (июнь). Проводятся ярмарки вакансий для молодежи и выпускников образовательных организаций под конкретные отрасли.

В рамках ярмарок вакансий специалисты службы занятости населения проводят семинары, тренинги, круглые столы, приглашают социальных партнеров.

Участники ярмарок могут получить информацию о возможностях обучения, переобучения, повышения квалификации, о дополнительных мероприятиях и программах службы занятости, пройти профориентационное тестирование и получить консультации психологов-профконсультантов, информацию об условиях работы и своих трудовых правах.

Беседовал Михаил МУСАЕВ