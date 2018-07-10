Юрий БУРЛАЧКО: «Необходимость модернизации пенсионной системы назрела давно»

В Законодательном Собрании края состоялся круглый стол, в рамках которого парламентарии, представители профильных ведомств, исполнительной власти, общественности обсудили концепцию проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Мероприятие прошло под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко.

Предстоящее реформирование пенсионной системы предполагает целый спектр изменений, которые, с одной стороны, должны сделать ее адекватной современному экономическому развитию России и привести в соответствие с международными стандартами. А с другой — увеличить благосостояние нынешних пенсионеров. При этом нужно отметить, что самый обсуждаемый всеми пункт в вынесенном на рассмотрение Госдумы правительством документе касается постепенного увеличения пенсионного возраста: предположительно для женщин — до 63 лет и для мужчин — до 65 лет.

Открывая встречу, спикер ЗСК подчеркнул значимость обсуждаемой темы.

— Я полагаю, что ни в этом зале, ни за его стенами нет ни одного человека, который бы сказал, что у нас прекрасная пенсионная система и ничего не нужно менять. Необходимость модернизации пенсионной системы назрела давно, и прежде всего это связано с демографической ситуацией,— подчеркнул Юрий Бурлачко.

Исполняющий обязанности министра труда и социального развития Краснодарского края Сергей Белопольский выступил с информацией о мерах социальной поддержки и гарантиях в сфере занятости для лиц старшего возраста в нашем регионе. По его мнению, вопрос занятости и для молодежи, и для людей постарше сегодня актуален. Но те, кто действительно хотят работать, обязательно найдут себе дело по душе. Ведь в крае тысячи вакансий и показатели безработицы одни из самых низких в России. При этом всё больше достигших пенсионного возраста людей предпочитают продолжать трудовую деятельность.

Председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский, представивший основные положения обсуждаемого законопроекта, высказался в его поддержку, озвучив позицию профильного комитета.

— Действующий сегодня пенсионный возраст — шестьдесят лет для мужчин и пятьдесят пять лет для женщин впервые был закреплен еще в конце 20-х годов прошлого века. И был он установлен для рабочих, занятых в промышленной сфере, в случае утраты ими трудоспособности. При этом средняя продолжительность жизни по Европейской части РСФСР составляла 43 года. К настоящему времени продолжительность жизни россиян увеличилась практически на тридцать лет,— отметил он.

Председатель профильного комитета подчеркнул, что вскоре, исходя из нынешней демографической ситуации, число работающих граждан и пенсионеров сравняется и в будущем, если ничего не менять, может сложиться такая ситуация, когда Пенсионный фонд не сможет выполнять свои обязательства перед получателями пенсий. Уже сейчас нужно предпринимать какие-то меры, чтобы избежать кризиса.

По словам исполняющей обязанности управляющего Отделением ПФР по Краснодарскому краю Татьяны Ткаченко, объем средств, которые получает государственная пенсионная система, действительно снижается. Это существенно сокращает возможности для увеличения пенсий, а в будущем и вообще просто для их выплаты.

В Краснодарском крае, по официальным данным, проживают пять миллионов 613 тысяч человек. А общее количество получателей всех видов пенсий на Кубани составляет один миллион 630 тысяч 800 человек, из этого числа получателей страховых пенсий по старости (в том числе досрочных страховых пенсий) — один миллион 378 тысяч 800 человек. Ежемесячно в крае выплачивается пенсий на сумму более 19 миллиардов рублей, а поступает от кубанских работодателей в региональное отделение порядка 11 миллиардов рублей.

По мнению председателя комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николая Кравченко, стоит предусмотреть меры, которые бы стимулировали работодателей не увольнять людей старшего возраста. Кроме того, нужно активизировать работу по снижению неформальной занятости. По его словам, зарплата «в конвертах» наносит урон бюджетам всех уровней, в том числе способствует дефициту средств в Пенсионном фонде. Чтоб выполнить все социальные обязательства перед гражданами, требуются серьезные дотации.

Свое отношение к вынесенному на обсуждение законопроекту высказали представители партийных фракций в парламенте Кубани.

Первый заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия», первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко сказал:

— Наша задача — сделать так, чтобы в обозримом будущем пенсионная система гарантировала стабильную и достойную старость, достойное пенсионное обеспечение по старости. Это будет самым главным обязательством государства перед народом. «Единая Россия» предлагает на основе майских указов президента сделать прорывную экономику источником финансирования пенсионной системы.

Лидер фракции КПРФ Павел Соколенко подверг сомнению предложение повысить пенсионный возраст. Он отметил, что реформа нужна не в том виде, в каком она сейчас предлагается.

— Позиция фракции КПРФ в ЗСК однозначная: мы будем голосовать против. На наш взгляд, большинство людей в пятьдесят пять, шестьдесят лет по состоянию здоровья уже не могут нормально трудиться. С другой стороны, когда пенсионеры остаются работать, увеличивается конкуренция для молодежи. В сегодняшней экономической ситуации увеличение пенсионного возраста — это не выход,— сообщил Павел Соколенко. — Тем более мы обсуждаем федеральный законопроект, и если говорить о продолжительности жизни в целом в России, то в некоторых регионах страны мужчины, к сожалению, недоживают даже до шестидесяти лет.

По мнению руководителя фракции ЛДПР Ивана Тутушкина, нужна реформа, которая дала бы работающим гражданам гарантии, что они будут иметь достаточные для нормальной жизни доходы. Тогда люди не будут соглашаться на «серые» схемы выплаты зарплат и станут платить нормальные налоги. По его мнению, нужно навести порядок с «зарплатами в конвертах» и ввести налог на сверхприбыль.

— Схема пенсионной реформы должна быть прозрачная и понятная всем. За каждый год производственного стажа надо платить тысячу рублей. Если человек отработал двадцать лет, он должен, выйдя на пенсию, получать двадцать тысяч рублей. Если кому-то эта сумма покажется недостаточной, пусть работает тридцать, сорок, пятьдесят лет,— предложил Иван Тутушкин.

Как считает Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак, реформа пенсионной системы в стране необходима, но проект повышения пенсионного возраста нуждается в доработке. Важно проанализировать социально-экономическое обоснование повышения пенсионного возраста, оценить риски этого предложения для экономики и рынка труда. Стоит подумать и о «пакете добровольности», который позволит людям в случае проблем со здоровьем и из-за иных сложностей не дожидаться наступления установленного пенсионного возраста, а уходить с работы раньше срока, но получать при этом меньшую пенсию.

В кубанской Общественной палате провели исследование, которое показало, что большинство опрошенных ими представителей бизнеса, общественных организаций считают, что вместе с пенсионной реформой нужны программы по повышению уровня жизни, в том числе по улучшению качества медицинских и социальных услуг, созданию гарантий трудоустройства и возможностей для переквалификации. Председатель Общественной палаты Любовь Попова подчеркнула, что важно провести широкую дискуссию в обществе, встречаться с населением для разъяснения предстоящих изменений, выслушивать и собирать мнения, чтобы максимально учесть все пожелания при принятии закона.

Заместитель председателя Краснодарского краевого объединения организаций профсоюзов края Валерий Острожный изложил критические замечания к законопроекту. Профсоюзы считают, что должен рассматриваться не один законопроект, а целый пакет нормативных актов, направленных на защиту прав работников, в первую очередь старшего возраста, а также молодежи.

Свое мнение о законопроекте, необходимости реформы в пенсионной сфере также озвучили член экспертно-консультативного совета при комитете ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Ирина Петрова и секретарь комитета Совета молодых депутатов по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Артем Игуменцев.

В итоге участники круглого стола концепцию законопроекта в целом одобрили. По общему мнению, изменения в законах о пенсионной системе должны сопровождаться формированием дополнительных гарантий занятости и социальной защищенности граждан предпенсионного возраста, повышением ответственности работодателей за возрастную дискриминацию при приеме на работу и увольнении, созданием материальной и моральной мотивации работающих граждан для более позднего выхода на пенсию и условий для снижения неформальной занятости, рядом других мер. На это будет обращено внимание депутатов Госдумы от Кубани, чтобы они нашли возможность инициировать или поддержать проекты федеральных законов для реализации поступивших замечаний и дополнений.

Завершая встречу, спикер ЗСК отметил, что после детальной проработки вопрос будет вынесен на пленарное заседание парламента. Отзыв на законопроект депутаты сформулируют коллегиально на очередной 12-й сессии ЗСК, которая намечена на 11 июля.

Важность «пенсионного вопроса» сложно переоценить, недаром он сейчас бурно обсуждается на всех уровнях власти и в обществе.

— Предстоящее реформирование пенсионной сферы определит не только жизненный путь каждого из нас, но и долгосрочные перспективы развития всей страны,— убежден глава кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА

Юрий БУРЛАЧКО:

— Предстоящее реформирование пенсионной сферы определит не только жизненный путь каждого из нас, но и долгосрочные перспективы развития всей страны.

Актуально

Что важно знать о новом законопроекте о пенсиях

Правительство РФ подготовило и внесло в Государственную Думу РФ проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Цель — обеспечить устойчивый рост размера пенсии и высокую индексацию.

Какие изменения предусмотрены

Предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин (сейчас — шестьдесят и пятьдесят пять лет соответственно). Изменение пенсионного возраста предполагается постепенно начать с 1 января 2019 года в течение переходного периода до 2034 года.

Что выиграют нынешние пенсионеры

Нынешним пенсионерам законопроект гарантирует долгосрочный рост размера пенсий, в том числе индексацию размера пенсии существенно выше уровня инфляции. При этом пенсионерам сохраняются все положенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с приобретенными правами и льготами.