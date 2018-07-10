Есть все условия для устойчивого развития

В рамках традиционных дней муниципальных образований в кубанском парламенте прошла встреча депутатов с представителями органов власти Тимашевского района. Это второе подобное мероприятие в новом формате. Провел встречу в форме круглого стола председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Открывая встречу, спикер ЗСК поприветствовал делегацию из Тимашевска, пожелал с честью вынести преподнесенное стихией испытание и в скорейшие сроки ликвидировать последствия сильнейшего ливня и града (а это и повреждения электро- и газосетей, сельхозугодий, домов).

В формате круглого стола участники мероприятия обсудили перспективы социально-экономического развития территории.

— Основная цель нашей встречи — оценить текущее положение дел в Тимашевском районе в области экономики и социальной сферы. Нам необходимо обсудить прежде всего проблемы района и определить пути их решения,— сказал Юрий Бурлачко.

Этой встрече предшествовал недавний визит в Тимашевский район председателя краевого парламента и членов профильных комитетов ЗСК с целью всестороннего изучения социально-экономической ситуации в муниципальном образовании. Итоги аналитической работы и были озвучены парламентариями на встрече с тимашевцами.

Юрий Бурлачко перечислил ряд актуальных для района проблем. Это в том числе дефицит генерирующих мощностей и недостатки системы энергоснабжения, тормозящие приток инвестиций на территорию. Тимашевск — крупный центр пищевой промышленности, но тем не менее здесь есть сложности со сбытом продукции местных производителей, хотя она и выше по качеству и стоит ниже, чем аналогичные товары из других российских регионов. В числе социальных проблем — нехватка медицинских кадров, изношенность медицинского оборудования (в некоторых случаях она составляет уже 80—100 процентов). Тимашевский район — транзитная территория в направлении курортов Крыма и Кубани, и это причина для усиления скорой медицинской и травматологической служб в системе тимашевского здравоохранения. Есть ряд серьезных логистических проблем, связанных с пересечением авто- и железнодорожных магистралей.

Председатель районного Совета Александр Устименко рассказал о том, какие меры предпринимаются для решения вышеперечисленных и многих других вопросов. По его словам, в ряде случаев без помощи края на условиях софинансирования ряда программ не обойтись. Это касается модернизации теплосетей, газификации хуторов (в целом район газифицирован на 93 процента) и строительства крайне необходимых Тимашевску железнодорожных переездов и образовательных учреждений.

С детальным анализом ситуации в районе по своим профильным направлениям выступили председатели комитетов краевого парламента. Вице-спикер, председатель комитета ЗСК по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов оценил инвестиционный климат в районе: он находится в первой десятке среди территорий края, демонстрируя позитивную динамику. В районе наблюдается рост инвестиций. За три года подписано 25 соглашений, однако не все претворяются в жизнь (за последнее время пять соглашений было расторгнуто по разным причинам). Три инвестиционных проекта уже реализовано, на активной стадии реализации находится десять с объемом финансирования десять миллиардов рублей. Сергей Алтухов отметил, что в муниципалитете нужно намного больше внимания уделять вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Председатель комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев отметил сложности с проведением капитального ремонта многоквартирных домов в районе, высокий уровень задолженности потребителей по этому показателю и низкие темпы выполнения работ.

На проблемы с прокладкой автодорог и электроснабжением указал председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель. Так, износ энергосетей в районе составляет 70 процентов. Износ оборудования в 39 котельных, имеющихся на территории, также составляет 70 процентов. Особая проблема — остановка работы котельной Медведовского мясокомбината, но она сейчас решается. Что касается объездной дороги в Тимашевске, так называемого Северного обхода, то ее строительство должно завершиться в ближайшие три года. Депутаты будут держать этот вопрос на контроле.

Председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский считает, что руководство района должно решать проблему нехватки медицинских кадров в том числе путем целевого обучения будущих врачей и предоставления медикам на безвозмездной основе земельных участков.

— У нас есть соответствующий закон, позволяющий таким образом мотивировать медицинские кадры, но в Тимашевском районе врачам не выдано ни одного участка,— отметил Николай Петропавловский.

О целевой подготовке кадров для сферы образования говорил и председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский. Также он обратил внимание на недостаточные темпы капитального ремонта школ в районе, на необходимость создания комфортных условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий Сергей Жиленко поднял вопросы снижения темпов жилищного строительства на территории, недостаточного развития сельхозкооперации и другие. Речь в его выступлении шла и об активизации деятельности по созданию благоприятной городской среды, сохранению и созданию новых зеленых зон, благоустройству, в том числе придомовых территорий.

Депутаты Совета муниципального образования Тимашевский район Федор Мацко и Ирина Хохлова в свою очередь рассказали о волнующих тимашевцев вопросах (о доступности медицинских услуг). К примеру, был поднят вопрос строительства очистных сооружений. Председатель комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус порекомендовал начать решение вопроса с подготовки проектно-сметной документации.

Итог заинтересованному разговору подвел спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Поднятые проблемы необходимо решать совместными усилиями, с привлечением возможностей депутатов краевого парламента. В районе отличная ресурсная база, но в полной мере она не востребована. Муниципальное образование имеет неоспоримое преимущество: промышленный кластер. Его нужно и дальше развивать, создавать благоприятные условия для инвесторов, в том числе реализуя инфраструктурные проекты.

Итоги круглого стола нашли отражение в резолюции, в которой даны рекомендации по дальнейшему развитию Тимашевского района. По его результатам на ближайшей сессии будет заслушан доклад исполняющего обязанности главы района.

Марина ВЛАДИМИРОВА