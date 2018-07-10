Бюджет исполнен с профицитом

В Законодательном Собрании края состоялись парламентские слушания по исполнению краевого бюджета за 2017 год, а также бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края за этот же период.

Обсуждение проектов законов прошло под руководством председателя комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николая Кравченко. В слушаниях приняли участие депутаты ЗСК, руководители исполнительных органов края, члены экспертно-консультативных советов.

— В настоящее время органы исполнительной власти края уже начали работу над главным финансовым документом на очередной 2019 год и планами на 2020 и 2021 годы,— открыл слушания Николай Кравченко. — Именно поэтому сейчас нужно обратить особое внимание на то, как мы поработали в прошлом году и на какие проблемные моменты мы должны прежде всего обратить наше внимание.

Министр финансов Кубани Сергей Максименко озвучил основные параметры исполнения бюджета края в прошлом году. Его проект был подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, краевым законом о бюджетном процессе. С документом может ознакомиться каждый желающий на сайте администрации края. Двадцать пятого июня прошли публичные слушания. Предметно проект краевого бюджета рассмотрен в профильных комитетах кубанского парламента и проверен Контрольно-счетной палатой.

— Доходная часть бюджета 2017 года выполнена в объеме 235,7 миллиарда рублей. Профицит составил 18,7 миллиарда рублей. Налоговые и неналоговые доходы составили 191,7 миллиарда рублей. Консолидированный бюджет края в целом по доходам достиг 296,9 миллиарда рублей,— рассказал министр финансов.

По налоговым и неналоговым доходам Краснодарский край в настоящее время входит в пятерку регионов-лидеров вместе с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и Татарстаном.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 217 миллиардов рублей. Бюджет нашего региона социально направленный: 155,3 миллиарда рублей, или почти 72 процента расходов, было выделено на развитие образования, здравоохранения и социальную политику. Расходы бюджета на здравоохранение составили в 2017 году 44,7 миллиарда рублей. Эти средства пошли в Фонд обязательного медицинского страхования, на оказание специализированной медпомощи госучреждениям края, высокотехнологическую медпомощь, обеспечение бесплатными лекарствами отдельных категорий граждан, приобретение машин скорой медицинской помощи. За счет краевых средств строились офисы врачей общей практики, проводился капитальный ремонт медицинских учреждений, приобреталось высокотехнологичное медоборудование.

Расходы на отрасль «Образование» составили 48,2 миллиарда рублей, в том числе 5,8 миллиарда рублей было выделено на строительство школ и детских садов.

На социальную поддержку граждан было направлено 39,7 миллиарда рублей. Большинство государственных программ Краснодарского края исполнено в полном объеме.

Положительную оценку законопроекту об исполнении регионального бюджета в 2017 году дала Контрольно-счетная палата Краснодарского края. Вместе с тем заместитель председателя палаты Наталья Романец обратила внимание на низкие темпы выполнения программ капитального ремонта многоквартирных домов и развития сети дорог регионального и местного значения.

Член экспертно-консультативного совета при комитете ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Зарема Хашева в своем выступлении остановилась на возможных резервах пополнения бюджетов всех уровней (это в том числе и постановка самозанятого населения на налоговый учет). Она отметила позитивную динамику роста доходов (они увеличились на 15 процентов по сравнению с прошлым годом). Расходы также увеличились, что немаловажно, на семь процентов.

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования края Надежда Губриева рассказала об исполнении бюджета возглавляемой ею организации. Она отметила, что объем доходов по итогам отчетного года достиг 50,2 миллиарда рублей. Эти средства позволили обеспечить нормативы объемов оказания медицинской помощи жителям края, своевременно выплачивать зарплату работникам учреждений здравоохранения, приобрести современное оборудование для медицинских учреждений. Так, более двух миллиардов рублей направлено на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

Итоги финансового 2017 года подвел председатель профильного комитета ЗСК Николай Кравченко. Он отметил, что задачи по исполнению регионального бюджета и бюджета ФОМСа края в целом выполнены. Есть рост доходов, выявлены резервы для дальнейшей работы в этом направлении. Поставлены и новые задачи, решение которых позволит активно развивать экономику региона.

Проекты краевых законов об исполнении бюджетов будут рассмотрены на очередном пленарном заседании ЗСК, которое состоится 11 июля.

Марина ВЛАДИМИРОВА