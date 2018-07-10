Взыскать нельзя отказать

Если договор расторгнут из-за неисполнения одной из сторон своих обязательств, то неотработанный аванс должен быть возвращен. Это, казалось бы, ясно как белый день. Но на деле иногда всё бывает гораздо сложнее.

В строительной отрасли договор субподряда довольно распространенное соглашение, по которому генподрядчик поручает субподрядчику выполнение определенного объема работ, обязуясь оплатить результат. Так, между предприятиями ООО «БалтСтройСервис» в статусе генподрядчика и ООО «Стройинвест Юг» в статусе субподрядчика были заключены договоры субподряда: один 2 ноября 2016 года на выполнение работ по ремонту путепровода в Майкопе, второй 18 февраля 2015 года на выполнение комплекса работ по строительству жилого дома в Волгограде.

Объекты большие и социально важные. Вышеуказанный путепровод представляет собой известный всем в столице Адыгеи виадук по улице Шовгенова. Из-за аварийного состояния проезд по нему автомобилей и общественного транспорта в ноябре 2016 года был закрыт. Капитальный ремонт этого путепровода был крайне необходим для возобновления движения и разгрузки дорожной сети города.

Второй объект — девятиэтажный дом в Волгограде предназначался для предоставления квартир детям-сиротам.

После подписания договоров ООО «БалтСтройСервис» перечислило на счет ООО «Стройинвест Юг» деньги в качестве аванса. Работа на строительных объектах должна была активно идти, но на деле всё оказалось не так. В феврале 2017 года «БалтСтройСервис» вышеуказанные договоры был вынужден расторгнуть, а чтобы не сорвать планы и выполнить обязательства перед заказчиками, достраивать эти объекты за свой счет.

На майкопском путепроводе было полностью заменено асфальтовое покрытие, обустроены тротуары, укреплены опоры и несущие конструкции. При таком большом объеме основные работы на объекте были завершены на две-три недели раньше намеченного в контракте срока. Тридцать первого августа 2017 года путепровод вновь открыли для движения. Газеты тогда написали, что глава Майкопа Александр Наролин поблагодарил коллектив строительной компании «БалтСтройСервис» за качественную работу.

На объекте в Волгограде обнаружились серьезные проблемы. Были выявлены недостатки в установке фундамента цокольного этажа, нарушение технологии кладки кирпича. Компания «БалтСтройСервис» всё устранила. Строительство было выполнено под ключ, и в феврале этого года многострадальная девятиэтажка в Волгограде, по улице Удмуртской, 2, была сдана в эксплуатацию. На церемонии открытия руководители города торжественно перерезали красную ленточку, отметив что это долгожданное событие. Двести десять квартир дома передано детям-сиротам.

Итак, все объекты были достроены, но счастливый конец в истории отношений двух предприятиях не получился, потому что встал вопрос: а где авансированные деньги? По подсчетам генподрядчика, сумма неотработанного аванса превысила 57 млн рублей.

Сесть за стол переговоров, чтобы выслушать доводы друг друга, провести конструктивный диалог, бывшим деловым партнерам не удалось. Генеральный директор ООО «Стройинвест Юг» В. В. Сучков от общения с представителями генерального подрядчика всячески уклонялся. В связи с этим планируется обращение в правоохранительные органы с просьбой привлечь В. В. Сучкова к уголовной ответственности за мошенничество. Кроме того, руководство ООО «БалтСтройСервис» обратилось в арбитражный суд с иском взыскать с ООО «Стройинвест Юг» по договору № 02/11/2016 от 02.11.2016 г. сумму 10805627,29 рубля; по договору №15-02-СМР от 18.02.2015 г. сумму 46460 979,06 рубля.

После этого директор «Стройинвест Юг» изменил тактику поведения, решив, что лучший метод защиты — это нападение. В адрес представителей ООО «БалтСтройСервис» посыпались угрозы с требованием отказаться от иска.

Редакция газеты намерена следить за ходом судебного процесса и написать о результатах. Он будет непростым, но мы надеемся, что судьи разберутся во всех, даже мельчайших деталях, объективно рассмотрят доказательства и выслушают доводы сторон. И что запятая в выражении «взыскать нельзя отказать» будет поставлена верно.

Лина АЛЕКСАНДРОВА