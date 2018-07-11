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«Краснодар Водоканал» ведет проверку и ремонт пожарных гидрантов

Среда, 11 июля 2018 08:59
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«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») проводит массовую замену и ремонт пожарных гидрантов. Специалистами предприятия уже отремонтировано 409 устройств пожаротушения.

«В связи с высокими температурными показателями и повышенной пожароопасностью, обследование состояния гидрантов в настоящее время ведется круглосуточно, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. – Для этого направлено пять бригад аварийно-восстановительных работ. В первую очередь осуществляется проверка, а при необходимости ремонт и замена гидрантов возле школ, учреждений здравоохранения и других социально-значимых объектов».

Всего на балансе ООО «Краснодар Водоканал» находится более 2000 пожарных гидрантов. Их техническое состояние находится на постоянном контроле руководства предприятия.

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