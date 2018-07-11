Приставы добились пенсии для несовершеннолетней кубанки

В Ленинградском районном отделе судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю проведена большая работа по сбору документов для назначения пенсии по потере кормильца несовершеннолетней девочке.

Работа проводилась в рамках исполнительного производства о взыскании алиментов с 33-летнего местного жителя. Мужчина долгое время не выплачивал средства на содержание своей дочери, накопив в итоге сумму более 1 млн. 130 тыс. руб.

От бывшей жены и судебных приставов должник скрывался. В соответствии со ст. 65 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» приставами было вынесено постановление о розыске должника. Розыск не увенчался успехом, поэтому дело алиментщика было передано в суд. На днях суд признал мужчину безвестно отсутствующим.

В связи с этим судебным приставом-исполнителем подано заявление о прекращении исполнительного производства, а взыскательница – мама несовершеннолетнего ребенка – смогла подать заявление в Ленинградское районное отделение Пенсионного фонда о назначении пенсии по потере кормильца.