Неоплаченный долг довел до ареста

Житель Уманского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края занял под расписку у знакомого 850 тысяч рублей. С возвратом долга не торопился и в результате заимодавец обратился в суд. Как следствие – после положительного решения суда исполнительный лист о взыскании с должника всей суммы задолженности поступил к судебным приставам.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем было выставлено требование должнику, которое он не исполнил. В отношении селянина был составлен административный материал по ст.17.14 КоАП РФ (Нарушение законодательства об исполнительном производстве). По факту рассмотрения материала должнику было вынесено постановление о назначении административного штрафа в размере 1000 рублей. Это также не произвело на должника впечатления. Он продолжал игнорировать как необходимость выплаты долга, так и штрафа.

Следующим шагом пристава стало составление материала по ст.20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). В результате рассмотрения мировым судьей должнику было назначено наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки. Если заключение под стражу не повернет должника на путь исправления, ему грозит ужесточение наказание (административный арест на срок до 15 суток, обязательные работы на срок до 50 часов и т.д.).