Держатели карт «Мир» могут экономить 4 рубля при каждой поездке на муниципальном транспорте Краснодара

С сегодняшнего дня и до 10 сентября 2018 года включительно все держатели бесконтактных карт «Мир» могут сэкономить 4 рубля при каждой поездке в городском муниципальном транспорте Краснодара. Стоимость разового проезда по национальной карте составит 22 рубля. Воспользоваться скидкой можно на более чем 450 троллейбусах, автобусах и трамваях муниципального перевозчика города Краснодар.

Для оплаты проезда держателю достаточно будет приложить свою бесконтактную карту «Мир» любого банка к валидатору, после чего с нее спишется сумма поездки со скидкой.

«Введение бесконтактной оплаты на общественном транспорте – это важнейший шаг в становлении всей инфраструктуры безналичных платежей. Краснодар стал первым городом, где благодаря нашим партнерам из администрации и Сбербанка, мы смогли реализовать акцию по снижению оплаты за проезд для держателей карт «Мир». Мы рассчитываем, что эта акция поможет жителям и гостям города сэкономить, а также сделает городской транспорт еще удобнее и доступнее», - рассказывает Сергей Романов, заместитель начальника управления по развитию нефинансовых сервисов платежной системы «Мир».

«Акция по картам «Мир» является одним из направлений реализации проекта «Безналичный Краснодар. Наша цель – сделать так, чтобы большинство товаров и услуг горожане могли оплатить безналично – по банковской карте, через интернет-банкинг, мобильный банк и другие современные высокотехнологичные способы оплаты», - отметил управляющий Краснодарским отделением ПАО Сбербанк Андрей Орешко.

«Мы, совместно с оператором транспортной системы «Электронный Билет Кубани», и нашими партнерами по проекту прилагаем все усилия, чтобы самые современные и актуальные технологии были максимально доступны и привносили в жизнь людей комфорт и новое качество. Мы поддерживаем акцию платежной системы «Мир», как и другие аналогичные инициативы, которые способствуют увеличению популярности безналичных расчетов на транспорте и позволяют жителям Краснодара ощутить преимущества данного сервиса», – говорит Александр Гришин, руководитель дирекции «Транспортные и социальные карты», «Золотая Корона».

Акция запущена совместно с Администрацией МО г. Краснодар, Юго-Западным банком ПАО Сбербанк, ООО «Электронный билет Кубани», сервисом «Золотая Корона» и будет действовать с 10 июля по 10 сентября 2018 года.

Более подробную информацию можно увидеть в соответствующем разделе на сайте: https://www.super.mironline.ru/.