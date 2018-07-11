В Краснодаре перед судом предстанет житель края за покушение на кражу и дачу взятки сотруднику полиции

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека 1997 года рождения. Он обоняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

По версии следствия, 27 марта 2018 года, подозреваемый, совместно со своим знакомым на станции Кавказская, расположенной в городе Кропоткин Краснодарского края, демонтировали детали верхнего строения пути для дальнейшей сдачи их в пункт приема лома. Однако преступный умысел не был доведен до конца, так как нарушители были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. На следующий день, подозреваемый, находясь в служебном кабинете линейного отдела МВД России на станции Кавказская, передал сотруднику полиции взятку в сумме 30 тысяч рублей, за прекращение проверочных мероприятий и не привлечение его к уголовной ответственности за ранее совершенное преступление. Сотрудник полиции от взятки отказался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.