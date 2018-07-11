Должникам не скрыться. Ни в поезде, ни в Омске!

Очередную «спецоперацию» провели судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Краснодарскому краю.

На сей раз от представителей Закона пыталась скрыться кредитная неплательщица. Не секрет, что с общим развитием экономики и банковского сектора, в частности, кредиты приобрели огромную популярность среди населения нашей страны. Как следствие, участились проблемы с оплатой задолженностей – нередко граждане переоценивают свои силы и степень финансовой ответственности.

Однако, данный случай относится к разряду «выдающихся» – женщина задолжала банку, ни много ни мало, 117 миллионов рублей. Столь внушительный долг не сподвиг гражданку к поиску путей выхода из ситуации. Вместо этого, она стала скрываться от судебных приставов.

В рамках заведенного разыскного дела судебный пристав-исполнитель Наира Акимкина предприняла целый комплекс мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Работа велась по всем направлениям: запросы в государственные органы, опрос соседей по последнему известному месту жительства, и т.д., и т.п. И вот, на один из многочисленных запросов работника Службы пришел ответ: должница приобрела билет на поезд Краснодар – Омск.

Вечером в указанный день на железнодорожном вокзале «Краснодар-1» заняла свою позицию судебный пристав Межрайонного отдела по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Краснодарскому краю Наира Акимкина вместе с начальником отдела Виталием Логачевым. Активное содействие им оказали сотрудники Управления на Транспорте Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по Южному Федеральному Округу: старшина полиции Д.М. Пузыревич и старший лейтенант полиции Р.М. Левченко.

Причем помощь сотрудников полиции оказалась действительно ценной. Узнать должницу в толпе отъезжающих пассажиров оказалось непросто. По сравнению с имеющейся ориентировкой женщина заметно похудела и изменила цвет волос. Убедиться в том, что проходящая на перрон гражданка и есть разыскиваемая неплательщица судебным приставам помогла проверка документов сотрудниками полиции.

Женщина предъявила паспорт… и через несколько минут оказалась лицом к лицу с судебными приставами. Сказать, что она была удивлена – не сказать ничего! По ее же собственным словам она никак не планировала встречаться с представителями Закона, не просто на перроне, но в буквально смысле, у подножки своего вагона. Из отобранных у гражданки объяснений стала очевидной причина долгих и нелегких усилий работников Службы по розыску – в настоящий момент женщина постоянно проживает в Омске. Почти 3 с половиной тысячи километров и 3 часовых пояса, отделяющих Омск от Краснодара, судя по всему, должны были стать надежным барьером от судебных приставов. Но, как говорится, не тут то было…

В настоящий момент разыскное дело окончено в связи с розыском должника. Производится взыскание задолженности.