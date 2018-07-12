Будет рывок — будет и результат

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев совместно со своими заместителями побывал на ведущих предприятиях Кущевского района, а также встретился с активом муниципалитета.

По результатам комплексной оценки социально-экономического развития муниципальных образований в 2017 году Кущевский район входит в группу территорий со средним уровнем развития, занимая десятое место в крае против одиннадцатой позиции 2016 года.

В структуре базовых направлений деятельности района наибольшая доля по объемам производства принадлежит сельскому хозяйству — 54,8 процента. Здесь производится более 3,54 процента продукции сельского хозяйства края, по этому показателю муниципалитет занимает четвертое место в регионе.

Шаги роста

В муниципалитете будет реализовано два крупных проекта придорожного сервиса. Один из них посетил глава региона Вениамин Кондратьев.

Губернатор осмотрел сеть трассовых комплексов «МАК-Лоджистик». Соглашение о реализации этого проекта по строительству многофункциональной зоны дорожного сервиса заключили на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2013». Общий объем инвестиций составил более 700 млн рублей. Предусмотрено строительство АЗС, СТО, автостоянки, магазина, кафе-ресторана, гостиницы и павильона для розничной торговли. Строительные работы находятся в завершающей стадии, открытие комплекса планируется этим летом.

— Кущевский район — это северные «ворота» края. Нам нужны брендовые придорожные торговые комплексы с доступными услугами. Сегодня мы делаем шаг вперед к тому, чтобы Краснодарский край достойно встречал отдыхающих у своих границ. Турист должен сразу попадать в атмосферу курорта и отдыха,— подчеркнул губернатор.

Также в ходе рабочей поездки глава региона посетил предприятие по производству стеновых и кровельных панелей «Новопласт-Юг» и оценил работу кооператива, в который объединены Кущевский мясокомбинат, молочно-товарная ферма и другие хозяйства. По словам руководителя мясокомбината Руслана Галки, такая форма хозяйства выгодна, предприятия получают прибыль и расширяют производство.

— Здесь объединены профессионалы разного профиля. Мы выращиваем коров, продаем молоко и мясо. Наш путь — взаимодействие с мелкими хозяйствами, фермерами,— подчеркнул директор.

В 2017 году молочно-товарной фермой было получено 360 тонн молока, в этом году ожидается не меньше. Молочная продукция реализуется на ярмарках выходного дня в станице Кущевской, а также в розничных торговых сетях. В свою очередь Кущевский мясокомбинат в прошлом году экспортировал 3600 тонн мясной продукции, в первом полугодии текущего года — 1320 тонн. В планах кооператива создание логистических центров во всех регионах России, где будет представлена розничная сеть мясокомбината.

— Кооператив — это форма, которая должна максимально развиваться на селе. И эффективный способ быть устойчивыми на рынке в рамках сегодняшней экономики и конкуренции — быть членом кооператива,— резюмировал губернатор.

Необходима стратегия развития

Разработать краткосрочную стратегию социально-экономического развития Кущевского района — такую задачу Вениамин Кондратьев поставил в ходе встречи с активом муниципалитета.

По словам главы региона, сегодня Кущевский район один из сильных на Кубани. По основным социально-экономическим показателям территория уверенно занимает десятое место в крае. Положительную динамику показывают ведущие отрасли: сельское хозяйство, промышленность, строительство, логистика. По итогам 2017 года муниципалитет вошел в число лучших по качеству освоения бюджетных средств. Оборот предприятий потребительской сферы вырос почти на 30 процентов, что способствовало увеличению налоговых поступлений на 12 процентов и составило свыше 30 млн рублей.

Вместе с тем существует и ряд проблем. Так, жители жалуются на сферу ЖКХ — прежде всего на недостаток и качество воды.

— Износ водопроводных сетей составляет 80 процентов. Люди пишут, что с перебоями получают техническую, ржавую воду,— подчеркнул губернатор.

Глава муниципалитета Илья Гузев также обозначил вопросы, требующие решения. По его словам, недостаточность энергетических мощностей в станице Кущевской является сдерживающим фактором для привлечения инвесторов и расширения производства действующих предприятий. Также он указал на высокую степень износа сетей и объектов теплоснабжения и отсутствие газоснабжения ряда населенных пунктов, в том числе хутора Объездная Балка, хутора Воровского, поселка Северный. Руководитель территории сообщил, что указанные проблемы найдут свое отражение в стратегии социально-экономического развития Кущевского района на долгосрочный период.

— Наша задача — сделать так, чтобы жизнь людей становилась лучше уже сегодня. Давайте возьмем ближайшую перспективу и сделаем рывок. Тогда будет результат и поддержка со стороны края. Разработайте краткосрочную концепцию социально-экономического развития района на ближайшие три года,— обратился Вениамин Кондратьев к главе.

Также губернатор региона поручил решить вопрос с ремонтом дороги по улице Ейской, на которую в ходе встречи пожаловались местные жители. По словам Ильи Гузева, реконструкция запланирована в несколько этапов, на это выделено 90 млн. Сейчас дорога в гравийном исполнении — в перспективе она будет асфальтирована полностью.

Как добавил заместитель главы региона Анатолий Вороновский, в 2018 году районом также получены субсидии из дорожного фонда в сумме более 40 млн рублей. На эти средства будут отремонтированы дороги и тротуары в населенных пунктах муниципалитета.

Кроме того, жители обратили внимание губернатора на состояние педиатрического отделения районной больницы. Как уточнила вице-губернатор Анна Минькова, 15 млн рублей на ремонт медицинского учреждения уже выделено.