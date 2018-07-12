На Кубани отметили всероссийский праздник — День семьи, любви и верности, появившийся благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака.

На Пушкинской площади Краснодара прошел большой праздничный концерт «Любви связующая нить». Краснодарцев и гостей города с праздником поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что День семьи, любви и верности отмечается всего десять лет, но этот праздник уже стал традицией.

— Он отзывается в наших сердцах, потому что опирается на глубокие, истинные ценности. Наши ценности,— сказал Вениамин Кондратьев. — Взаимное уважение, согласие и любовь — главная опора крепкой семьи. И чем больше у нас будет таких семей, тем сильнее будет край и Россия.

Губернатор подчеркнул, кубанские семьи всегда отличались трудолюбием, честностью, радушием, милосердием и верностью, в атмосфере взаимной поддержки здесь жили разные поколения.

— И сегодня Кубань живет как одна большая дружная семья, в которой нет чужих детей и брошенных стариков,— добавил глава региона.

Вениамин Кондратьев поблагодарил многодетных родителей и семьи, в которых воспитываются приемные дети, отметив, что на их плечах лежит огромный груз ответственности.

— Но в вашей жизни в сто крат больше счастья, радости и гордости за успехи своих детей,— акцентировал губернатор. — Только в родном доме нас примут и всегда поймут, чтобы ни случилось. Давайте ценить и беречь свои семьи, своих родных.

В рамках торжественного мероприятия Вениамин Кондратьев наградил лучшие семьи Кубани. Медаль «Родительская доблесть» получили пятнадцать многодетных семей. Вениамин Кондратьев вручил медали «Родительская доблесть» семьям из Красноармейского, Абинского, Успенского, Ленинградского, Апшеронского, Северского, Каневского, Тимашевского, Славянского, Тбилисского, Отрадненского, Крымского и Туапсинского районов, а также из Сочи и Геленджика.

Праздник продолжился выступлениями ведущих творческих коллективов Краснодарского края, в том числе Кубанского казачьего хора и ансамбля «Криница». Концерт завершился фейерверком.