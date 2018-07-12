Госпрограмма: реализация на особом контроле

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел планерное совещание, на котором депутаты рассмотрели текущую ситуацию в агропромышленном комплексе региона и ход реализации государственной программы края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в первом полугодии 2018 года.

Спикер ЗСК напомнил, что с начала года парламентарии активно сотрудничали с краевым Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по возникающим проблемным вопросам в этом направлении.

— Ход реализации госпрограммы нами поставлен на особый контроль, и, несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся в сельском хозяйстве, необходимо видеть перспективы,— подчеркнул Юрий Бурлачко. — Завершена уборка ячменя — показатели на уровне прошлого года. Завершается уборка пшеницы, а из-за погодных условий есть вопросы по урожаю подсолнечника, кукурузы и свеклы.

Затем министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека доложил о ситуации на сельскохозяйственных предприятиях края и ходе уборочной кампании. Зерновые культуры убраны на 75 процентах посевных площадей, средняя урожайность зерна по региону — около 62 центнеров с гектара, валовой сбор — почти 6,5 миллиона тонн. Депутаты краевого парламента позитивно оценили предварительные итоги жатвы, отметив, что она идет хорошими темпами и близится к завершению.

В свою очередь заместитель председателя комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Законодательного Собрания края Сергей Орленко рассказал о ходе реализации государственной программы края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности были адресованы замечания по выполнению программы, которые комитет проанализировал. Затем совместно с министерством была разработана «дорожная карта» по их устранению. Поэтому сегодня можно с уверенностью утверждать, что достигнуты положительные результаты.

Так, по итогам первого полугодия средства федерального бюджета по софинансируемым мероприятиям краевое Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности освоило на сто процентов. Практически все конкурсные процедуры проведены, использование выделенных финансовых средств идет в строгом соответствии с утвержденными графиками.

Как отметил Сергей Орленко, теперь министерство должно добиться стопроцентного выполнения государственной программы края и по итогам года, ход реализации которой по-прежнему контролирует комитет по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Законодательного Собрания края.

Очень важна поддержка сельхозпроизводителей, и на этом заострил внимание спикер кубанского парламента. В этом году на реализацию мероприятий по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на поддержку сельхозпроизводства в малых формах хозяйствования предусмотрено 300 миллионов рублей, из которых уже освоено более 180 миллионов.

— Достаточно ли оставшихся 120 миллионов рублей для оказания помощи сельхозпроизводителям и необходимо ли на сентябрьской сессии принятие законодательного решения об увеличении финансовой поддержки малых форм хозяйствования? — задал вопрос спикер краевого парламента.

По словам Федора Дереки, это было бы верным решением, потому как уже сейчас у его ведомства заявок более чем на 500 миллионов рублей. Этот вопрос Юрий Бурлачко предложил проработать совместно: профильному комитету Законодательного Собрания, Министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Министерству финансов.

Кроме этого спикер кубанского парламента напомнил, что в Послании Президента России Федеральному Собранию развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации определено как приоритетное направление. Федор Дерека уточнил, что в крае уже действует 19 сельскохозяйственных кооперативов и создан сертифицированный учебный центр по обучению желающих создать кооператив.

По итогам планерного совещания депутаты рекомендовали Министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края усилить работу по повышению эффективности производства в малых формах хозяйствования и развитию системы сельскохозяйственной потребкооперации, а Юрий Бурлачко пожелал аграриям Кубани успешной уборки урожая.

Михаил МИШИН