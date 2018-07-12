Изменения на благо жителей

В городской Думе Краснодара прошло традиционное планерное совещание, на котором одним из вопросов депутаты обсудили концепцию проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», рассмотрели другие не менее важные вопросы. Провела совещание председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко.

Бесспорно, один из самых обсуждаемых на сегодняшний день пунктов в вынесенном на рассмотрение Госдумы документе — повышение возраста выхода на пенсию до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Повышение пенсионного возраста планируют начать с 2019 года. При этом оно не будет одномоментным — предполагается переходный период. Он продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. В среднем пенсионный возраст будет расти на полгода каждый год.

Вопрос этот сложный и многослойный, затрагивает интересы практически каждого гражданина России, а потому и становится предметом жарких споров и обсуждений. Нужно отметить, что официальный пенсионный возраст — шестьдесят лет для мужчин и пятьдесят пять для женщин был установлен в 1932 году и не менялся с тех самых пор. Между тем за эти восемьдесят лет произошло немало изменений в условиях и характере труда. Смещается занятость из промышленного сектора в интеллектуальный, всё меньше людей испытывают в работе серьезные физические нагрузки. Каждый год на пенсию выходит всё больше людей, и как следствие увеличивается нагрузка на трудоспособное население. Всё это может оказать негативное влияние как на финансовое состояние пенсионной системы, так и на экономическое развитие страны в целом. Проще говоря, может наступить такая ситуация, когда Пенсионный фонд просто будет не в состоянии выполнять свои обязательства. Необходимость модернизации пенсионной системы назрела и в связи с демографической ситуацией.

— Но законопроект нуждается в доработке,— отметил выступивший на совещании заместитель председателя Краснодарского краевого объединения организаций профсоюзов Валерий Острожный. — Мы считаем, что данный законопроект должен рассматриваться не самостоятельно, а в пакете законодательно оформленных инициатив, направленных прежде всего на защиту прав работников — как молодых, так и старшего возраста. Необходимо предусмотреть меры, которые позволяли бы работодателям не увольнять людей старшего возраста. Кроме того, важно продолжить и работу по снижению неформальной занятости. «Серая» зарплата — это прежде всего дефицит средств и в Пенсионном фонде.

Свою точку зрения высказали и представители партийных фракций. Мнения были разными, спорными. Говорили и о невысокой продолжительности жизни, особенно мужчин, и об увеличивающейся конкуренции для молодежи, когда пенсионеры остаются работать, и о том, что схема пенсионной реформы должна быть прозрачной и понятной всем.

По итогам обсуждения концепция законопроекта депутатами городской Думы была в целом одобрена.

— Реформа должна сопровождаться формированием дополнительных гарантий занятости и социальной защищенности граждан предпенсионного возраста. Также необходимо повышать ответственность работодателей за возрастную дискриминацию при приеме на работу и увольнении, создавать материальную и моральную мотивацию работающих граждан для более позднего выхода на пенсию, развивать законодательную базу и совершенствовать правоприменительную деятельность в целях снижения неформальной занятости, применять другие меры социальной, правовой и психологической поддержки,— подытожила председатель городской Думы Вера Галушко. — Если все эти предложения будут приняты во внимание, тогда можно будет надеяться на то, что пенсионная реформа пройдет нормально.

Также на планерном совещании народные избранники проконтролировали, как реализуется решение городской Думы «Об утверждении программы по выполнению наказов избирателей». С традиционными ежеквартальными отчетами по исполнению запланированных мероприятий перед депутатами выступили руководители структурных подразделений администрации города и главы внутригородских округов. Выступающие заверили, что реализация всех намеченных мероприятий проходит согласно запланированным срокам.

По третьему вопросу, рассмотренному депутатами,— «О проработке вопросов по совершенствованию формирования программы капитального ремонта жилых многоквартирных домов на 2018—2019 годы на территории Краснодара» рассказал заместитель директора, начальник жилищного отдела Департамента городского хозяйства и ТЭК администрации города Андрей Лащ. По его словам, все предложения депутатов, высказанные на планерном совещании по этому вопросу в марте текущего года, учтены. И подготовленная НКО «Фонд капитального ремонта МКД» законодательная инициатива, которая позволяла бы внести изменения в региональную программу и, соответственно, изменять сроки ремонта, была Министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края рассмотрена. И 27 апреля 2018 года приказом министерства №150 в Порядок формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах внесены изменения, согласно которым теперь будет учитываться уровень собираемости взносов на капремонт.

Заместитель генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта МКД» Елена Демерджева напомнила, что требование оплаты капремонта по-прежнему является законным и необходимым. И в целях повышения уровня собираемости взносов на капремонт региональным оператором продолжается судебная и претензионная работа с недобросовестными плательщиками.

Подготовила Людмила МЕЦЛЕР