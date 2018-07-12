Миссия — делать Кубань привлекательной и комфортной

Прежде чем что-либо строить, слушайте город. Прежде чем что-либо сносить, слушайте сердце.

Норманн ФОСТЕР

Главный архитектор — это штучный «товар». Помимо целого набора компетенций он должен обладать природным даром видеть пространство, которое формирует, и уметь находить в себе мужество порой говорить нет застройщику, предложив ему в то же время альтернативный вариант. Ведь главное, чем занимается архитектор,— это территориальное планирование, основа развития региона, района, города. Словом, его миссия — делать территории безопаснее и комфортнее.

Об этом в интервью с главным архитектором Краснодарского края Юрием Рысиным.

— Какова основная задача, стоящая перед кубанскими архитекторами?

— Делать наш регион комфортным для жизни, ведения бизнеса, отдыха. Ведь именно архитектор занимается реализацией генплана, развитием территорий и созданием отдельных архитектурных ансамблей.

— По сути дела, главный архитектор — это капитан команды, призванной сделать облик наших городов красивым, а жизнь в них комфортной.

— Я бы сравнил нашу работу с дирижерской. Бесспорно, архитектор — это творческая профессия. Он является «дирижером» градостроительного «оркестра» и нередко автором «партитуры». При этом оркестр должен слушать дирижера и гармонично играть. Не всегда это бывает, но тем не менее результат говорит сам за себя: Краснодарскому краю удается удерживать позиции одного из лидеров в строительной отрасли и уверенно двигаться в направлении развития.

Архитектурно-строительный комплекс — это очень серьезная конструкция, тем более в таком регионе, как Кубань. Мы удерживаем высокое второе место по объемам строительства в стране уже многие годы, а лет пятнадцать — двадцать тому назад об этом можно было только мечтать. Коммерциализация строительства привела к тому, что комплекс стал активно развиваться. Говорят, что одно рабочее место в строительной сфере создает еще двенадцать сопутствующих. Представляете, какой мультипликативный эффект!

В архитектурно-строительном комплексе всё очень непросто, потому что мы все-таки еще в периоде становления, перехода от советской системы планирования, осуществления строительства, привязки типовых объектов к совершенно новым методам строительной деятельности. При этом самое сложное — сохранить порядок в градостроительстве. И здесь, по моему глубокому убеждению, роль архитектора незаменима.

Поэтому и считаю, что работа главного архитектора сродни деятельности дирижера. Ведь недаром говорят, что архитектура — это застывшая музыка. Но ее слаженное звучание невозможно без опытного руководителя.

— Только ли на красоте должна строиться архитектура или же есть еще критерии?

— Знаменитый античный архитектор Витрувий тысячелетия назад определил составные части архитектуры: польза, прочность, красота. На них основывается наша профессия. Причем с того времени ничего не изменилось. Школа должна быть комфортной для проведения учебных занятий, детский сад — для воспитания и обучения малышей, бизнес-центр — для офисной работы, спортивный объект — для проведения соревнований любого уровня и т. д. Все без исключения объекты должны быть надежными, безопасными, прочными, особенно в нашем сейсмически опасном районе, и, конечно, красивыми.

— Можно ли считать архитектуру края единой системой?

— Несомненно. Краснодарский край обеспечен всеми документами территориального планирования — генеральными планами и схемами территориального планирования. При этом постоянно идет их обновление, актуализация.

Схема территориального планирования края — главный документ территориального развития региона, утвержден в 2012 году, но мы были вынуждены вносить в него серьезные изменения в связи со строительством Крымского моста, которому сопутствует большое количество линейных объектов, их тоже необходимо было отразить в схеме территориального планирования края, генпланах.

Еще раз подчеркну: край полностью обеспечен градостроительными документами, а если говорить о проблемах, то они чаще всего касаются соответствия генпланов и схем территориальному планирования, правилам землепользования и застройки.

— Назовите страны, градостроительный опыт которых регион может успешно перенять.

— Учитывая, что Краснодарский край — самый южный регион нашей страны, я бы назвал средиземноморские страны. Очень активно в последнее десятилетие развивается Турция, в том числе черноморское побережье. В городах Турции активно используется средиземноморская стилистика: традиционные черепичные крыши, белые стены домов, много зелени.

Если говорить о застройке, то можно в качестве примера также упомянуть Италию, Черногорию, Словению, Сербию, Хорватию. Великолепный подход к сохранению исторической части городов в Австрии, Польше, Чехии. Примеров много, и очень важно перенимать в Европе и мире то лучшее, что можно использовать в нашем крае.

— Кубань может похвалиться курортными городами, которые ежегодно принимают миллионы туристов. Но есть и проблемы…

— Их много. Города-курорты испытывают наплыв транспорта, особенно в летний период. А ведь они не готовы к такому большому потоку автомобилей. И планировка, масштаб застройки на это не рассчитаны. Исключение составляет Сочи, где к зимней Олимпиаде были проложены дороги-дублеры, построены развязки и т. д. В такой же реконструкции, изменении транспортной инфраструктуры нуждается и Анапа. Есть транспортная проблема и в Геленджике, Туапсинском районе.

При этом обычный стиль вождения, присущий крупным городам, абсолютно неприемлем для курортных территорий. Во всём мире существует жесткое ограничение скорости на курортных территориях, различные ограничения на въезд в курортные зоны и т. д. И попытки автотуристов в наших городах увеличить скорость на узких улочках чаще всего заканчиваются печально. Очень важна культура вождения, но не менее важно создавать паркинги, перехватывающие парковки, где это возможно, расширять улицы. Еще одна проблема — инженерные сети, которые нуждаются в постоянном обновлении.

— А проблема с самовольным строительством? Какова ситуация на сегодняшний день?

— Несомненно, самострои портят архитектурный облик городов. В 2005 году, когда в крае началась системная борьба с самовольно возведенными объектами, их насчитывалось более восьми тысяч — сегодня около тысячи семисот. Цифра серьезно снизилась, продолжается работа по устранению нарушений, и, конечно, есть перспектива решения проблемы. Напомню, что во всех развитых странах существует неотвратимость сноса самовольно возведенных объектов, так должно быть и у нас. Только так.

Надо понимать, что, когда самовольно возводится объект, никто не может поручиться за его безопасность. Как может эксперт в одном лице определить, насколько безопасен многоквартирный дом в эксплуатации? Тем более что приборы неразрушающего контроля не используются. Чтобы уверенно заявлять о безопасности, на объекте необходимо вскрывать конструктивные узлы, смотреть армирование, отшурфовывать фундамент, проверять выполнение антисейсмических мероприятий и т. д.

Строительство зданий площадью свыше полутора тысяч квадратных метров и выше трех этажей контролирует Госстройнадзор, инспекторы которого постоянно бывают на строительных площадках. В случае с самостроями этого не происходит, и поэтому покупатели такого жилья вскоре сталкиваются с проблемами.

— Помимо самостроев есть и законно возведенные высотные здания, которые абсолютно не вписываются в архитектуру того же Краснодара.

— Согласен. О какой гармонии среды, сочетании масштабов, я бы даже сказал, уважении к городу можно говорить, если в окружении «низкорослых» индивидуальных построек возвышается двадцатиэтажный дом? Никакой гармонии и тем более красоты. Это и должен регулировать высотный регламент.

— А вообще, нужны ли высотные здания Краснодару?

— Я всегда советую застройщикам подумать, прежде чем выходить с предложением о возведении высотного здания. Не стоит забывать о безопасности и проблемах эвакуации людей в случае непредвиденной ситуации.

Необходимо думать о тех, кто будет жить в высотном многоквартирном доме. К примеру, на тридцатом этаже. Выключили лифт — что будут делать жильцы? Я не хочу выглядеть ретроградом, а рассуждаю как реалист.

— И всё же, где тот этаж, выше которого нет смысла строить?

— Как человек, имеющий многолетний опыт проектирования, считаю, что необходимо исходить из разумной достаточности. К примеру, был соблазн возвести высотные здания в Имеретинской низменности при подготовке к зимней Олимпиаде, а когда подсчитали экономическую целесообразность, то ограничились шестью этажами. В итоге получили комфортные объекты, которые удачно вписались в ландшафт и смотрятся гармонично.

Что касается Краснодара, то я считаю, что для города идеальная этажность — шесть — восемь этажей. В Берлине, в его исторической части, стоят дома этажностью не более шести этажей, то же — в Санкт-Петербурге.

Если в Краснодаре строить разумно, то мы можем сделать его комфортным, зеленым и безопасным. Городом, о котором мечтаем.

— Историческая часть Краснодара — это отдельная тема. Здесь немало утрат и диссонирующих зданий, которые никак не вписываются в архитектурный облик города. Но ведь они построены, стоят, гордо возвышаясь над крошечными домиками.

— Именно поэтому по инициативе архитектора Ю. Д. Щербинина, поддержанной администрацией города Краснодара и Департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, архитектурный центр ООО «Югреставрация» собрал группу специалистов, которые разработали проект границ исторического поселения. Работа продолжалась восемь месяцев, было проведено тщательное обследование 381 квартала, и после обработки большого количества материала и аналитической работы подготовлены проектные предложения, суть которых — ограничение площади исторического поселения. Определено 94 квартала, и на этой территории будет установлен жесткий регламент любой градостроительной деятельности.

Есть два принципа, которые положены в основу сохранения исторической части города. Первый: разрабатывая проект планировки квартала, учитывать еще восемь кварталов по периметру. Второй принцип: при разработке квартала периметр сохранять в существующем масштабе, а его сердцевину планировать чуть более высокой для того, чтобы компенсировать экономические затраты. Поэтому тот высотный регламент, который мы предложили, предусматривает объекты высотой до двадцати метров в середине кварталов вдоль улицы Красной, чуть дальше от нее — до тридцати пяти метров. При сохранении малоэтажного периметра квартала, хочу еще раз это подчеркнуть.

Некоторое повышение этажности застройки — это вполне нормально. Таким образом мы сохраним историческую часть города и не потеряем экономику строительства. Но не надо забывать, что при реконструкции старой части города необходимо предусматривать еще и комплексную замену инженерных сетей.

Ни о какой новой застройке невозможно говорить, если нельзя подключиться к водоснабжению, канализации, если ливневая канализация не может справляться с потоками воды после дождей.

Посмотрите на улицы Краснодара в его центральной части. Это же сплошные гирлянды подвешенных проводов, от которых необходимо избавляться, убирая их под землю. Вопросов много, все они серьезные, поэтому реконструкция исторической части Краснодара — это большая и очень сложная работа.

— Как используется ландшафтная архитектура? Приведите примеры органичного сочетания городской застройки и ландшафтной архитектуры.

— В Краснодаре — по улице Кубанская Набережная. Это участок от речного порта до Тургеневского моста. Удачная, современная часть набережной. Потрясающий пример ландшафтной архитектуры — парк у стадиона «Краснодар», который можно считать гордостью не только Кубани, но и России. Очень хороший пример ландшафтной архитектуры — орнитологический парк в Имеретинской низменности в Сочи, созданный при подготовке к зимней Олимпиаде. Здесь созданы искусственные озера, интересный рельеф, разнообразное озеленение.

В городе-курорте Геленджике также много прекрасных примеров ландшафтных работ. У нас есть свои специалисты, опыт работы, но мы не отказываемся и от зарубежного опыта. В крае работали ландшафтные архитекторы из Франции, Италии, Германии.

— Какие планы на ближайшее время? Какие проекты предстоит реализовать?

— Планов очень много. В Краснодаре на площади более тысячи гектаров, на северо-востоке, проектируется очень большой новый район, планируется реконструкция центральной части города, прокладка объездных дорог. Только что завершена концепция проекта планировки микрорайона Гидростроителей. Прекрасная работа, которая очень тяжело рождалась, потому что было много проблем. Так, планируется вместо двух выездов из микрорайона сделать девять, создать новую улично-дорожную сеть, провести в район трамвай и т. д.

В планах также полностью защитить Краснодар от транзитного грузового транспорта. И это только часть того, что предстоит сделать. Надеюсь на активную работу своих коллег — архитекторов городов, районов, потому что от них зависит комфорт и безопасность жителей Кубани. Главное — работать на результат.

Михаил МУСАЕВ

Фото Владимира СЕМЕНЦА