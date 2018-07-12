Сохраним зеленые зоны

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин провел в Краснодаре селекторное совещание, на котором обсудили результаты работы муниципалитетов по сохранению зеленых зон. В мероприятии также приняли участие представители администраций муниципалитетов края, профильных краевых ведомств, Законодательного Собрания края.

Выступая перед присутствующими, Сергей Болдин напомнил, что с 2016 года по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева началась масштабная работа по признанию имеющихся зеленых зон в муниципальных образованиях: парков, скверов, бульваров — особо охраняемыми природными территориями местного значения. Также проводилась работа по формированию их границ, а также постановке на государственный кадастровый учет существующих и планируемых зеленых зон.

По данным Министерства природных ресурсов Краснодарского края, в нашем регионе насчитывается 1897 территорий, занятых зелеными насаждениями, общей площадью свыше 4166 га. Из них на государственный кадастровый учет уже поставлено 1454 территории площадью 2591,7 га.

— На сегодняшний день поставленную задачу полностью выполнили только десять муниципальных образований края, еще шесть близки к завершению. Давайте посмотрим динамику, как справляются районы, какие имеются проблемы, кому нужна помощь,— сказал вице-губернатор.

В качестве положительного примера он привел Новороссийск, где уже сформировано 160 земельных участков, которые поставлены на кадастр, и в этом году будет сформировано и поставлено на учет 37 участков общей площадью около 270 га. Но в двенадцати муниципалитетах с апреля (с момента последнего контрольного совещания) на государственный кадастровый учет не был поставлен ни один объект.

— Наименьшее в процентном соотношении количество территорий поставлено на государственный кадастровый учет в Гулькевичском, Крымском и Ейском районах,— сообщила начальник Управления охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Краснодарского края Дарья Заякина.

Представители муниципалитетов с самыми низкими показателями в подробностях доложили Сергею Болдину о причинах невыполнения поручения в срок. Основные причины, которые были названы: внесение изменений в генпланы поселений, устранение в судебном порядке кадастровой ошибки, получение согласования с Управлением по охране объектов культурного наследия, затягивание сроков подготовки документации коммерческой организацией по муниципальному контракту.

— Срок завершения всех работ будет определен до 1 декабря, до конца года нам нужно отчитаться губернатору о выполнении поручения,— подытожил Сергей Болдин.

Также замглавы края поручил провести межведомственную служебную проверку в администрации Горячего Ключа. Изначально муниципалитет информировал о наличии 71 зоны с зелеными насаждениями, но впоследствии оказалось, что только одиннадцать территорий можно использовать по прямому назначению. Специалисты выяснят причины предоставления недостоверных данных и ход исполнения поручения Вениамина Кондратьева в Горячем Ключе.