Конкурсная комиссия под председательством вице-губернатора Краснодарского края Алексея Копайгородского подвела итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», который проводился в соответствии с постановлением губернатора края Вениамина Кондратьева.

Всего было представлено четыре номинации: «Градостроительная политика и развитие ЖКХ», «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие ТОС», «Укрепление межнационального мира и согласия». В каждой из номинаций победителей выбирали в двух категориях: городские округа и городские поселения, сельские поселения.

Первое место во всех четырех номинациях среди городских округов и городских поселений занял Новороссийск. Город-курорт Анапа оказался на втором месте, а Геленджик — на третьем.

Кроме того, в категории «сельские поселения» были отмечены населенные пункты Абинского, Тихорецкого, Белореченского, Славянского, Динского и других районов Кубани. Все победители получили право представлять Краснодарский край на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Также Краснодар как административный центр будет представлен отдельно в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия».

Подведение итогов планируется до 1 сентября. Победители получат денежные премии, которые они смогут направить на реализацию проектов по теме номинации на своей территории.