Увлекательный мир книги

В Геленджике открылся филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова. На торжественной церемонии открытия присутствовал заместитель министра культуры Краснодарского края Григорий Жуков. Почетными гостями также стали заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик Денис Игнатьев, председатель правления Геленджикской городской общественной организации инвалидов «Общество инвалидов» Галина Вагина.

Григорий Жуков, выступая перед собравшимися, поблагодарил администрацию муниципального образования за поддержку и содействие в организации работы филиала библиотеки в Геленджике.

— Филиалы краевой специальной библиотеки для слепых уже многие годы работают в Армавире, Ейске, Лабинске. Совсем недавно, в мае, начали работать филиалы в городах Новороссийске и Тихорецке. Их двери всегда открыты для незрячих и слабовидящих читателей, которым книга возвращает утраченный свет,— сказал Григорий Жуков. — Уверен, что геленджикский филиал станет центром досуга и общения для незрячих и слабовидящих жителей города и даст возможность читателям познакомиться с увлекательным миром книги.

Завершилось торжественное мероприятие экскурсией по библиотеке и концертной программой.

Филиал работает по адресу: ул. Ленина, 25, в здании центральной Детской библиотеки имени А. П. Гайдара.

Краснодарская краевая библиотека имени А. П. Чехова — одна из крупнейших специальных библиотек России. Книжный фонд насчитывает свыше 150 тысяч единиц на традиционных и специальных носителях, адаптированных для чтения незрячими и слабовидящими пользователями. Пользователями библиотеки является более 6,5 тысячи жителей Кубани с разными категориями инвалидности, и ежегодно читателям выдается около четырехсот тысяч книг, проводится более двух тысяч массовых мероприятий. В структуру библиотеки сегодня входит шесть филиалов и 54 библиотечных пункта выдачи литературы.