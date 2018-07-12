Дмитрий Орешкин: «Я за то, чтобы каждый рубль производил справедливость…»

Дмитрий Орешкин — личность неординарная. Депутат, успешный предприниматель, меценат, специалист в финансовой сфере, востребованный серьезными финансовыми государственными и коммерческими структурами. Жизнелюбивый, легкий на подъем, открытый в общении с окружающими, точно не кабинетный работник. Интеллектуал, обожает спорт и рыбалку… Сразу и не подумаешь, что этот человек умудряется ежедневно решать массу задач — поставленных перед ним и тех, что он сам ставит перед собой. А уж, поверьте, к себе он особенно требователен. По сей день много внимания уделяет совершенствованию знаний, выдает идеи, предлагает решения, причем рациональные, не оторванные от жизни. Ему важно во всём дойти до сути: понять, прочувствовать, проанализировать, рассчитать (экономист он высочайшего класса) — и реализовать с максимальной эффективностью.

В его понимании жизнь — это дар, это ответственность за близких и тех, кто нуждается в помощи: детей, пожилых людей, инвалидов. Непреклонен к лентяям и бездельникам, считая, что таким надо давать лопату в руки. Поддерживает талантливую инициативную молодежь, потому что ей вести страну вперед. Благополучие жителей Кубани и ее столицы — в этом он видит главную цель своей деятельности — во всех направлениях.

Кстати, он стал самым богатым депутатом гордумы за 2017 год.

Возможно, кому-то показалось, что он баловень судьбы? Не спешите с выводами. В нашей беседе Дмитрий Орешкин обо всём рассказывает начистоту.

От всей души

— Дмитрий Викторович, начнем с того, что вы один из самых опытных депутатов городской Думы. На ваш взгляд, за тринадцать лет работы в местном парламенте что-то изменилось?

— Радикально! Во-первых, у народных избранников появилось больше возможностей проявлять инициативу, находить практичные и эффективные решения наболевших проблем. Сегодня городская Дума Краснодара как законодательный орган кубанской столицы глубоко вникает в суть местных проблем, часто на заседаниях комитетов и сессиях мы, депутаты, заслушиваем чиновников городского уровня. Причем теперь перед нами отчитываются первые лица — начальники управлений МВД, МЧС, ЖКХ, а не ведущие специалисты, как было раньше, которые ни на один острый вопрос ответить не могли.

За эти годы в Краснодаре было принято много программ по выполнению наказов избирателей: «Дворы Краснодара», проекты «Комфортный город — уютный двор», «Уютный двор — цветущий город». Благодаря им в разные годы в краевом центре были решены вопросы по благоустройству, начался бум строительства детских и спортивных площадок. Огромное значение в решении проблем играют взаимопонимание и поддержка администрации Краснодарского края, главы кубанской столицы и его команды, депутатов ЗСК и местного парламента, возглавляемого Верой Федоровной Галушко.

Мой избирательный округ — это старый дворовый Краснодар, и я заинтересован в том, чтобы он уверенно развивался вместе с кубанской столицей, чтобы каждый выделенный рубль «производил справедливость». Когда мы вместе с избирателями формировали программы наказов, мерилом необходимости ремонта школ, поликлиник, больниц, детских садов, жилых домов, установки дворовых площадок, благоустройства улиц всегда становилось для меня то самое «производство справедливости». Стараюсь работать по максимуму, часто привлекая наряду со своими депутатскими средствами и собственные — из предпринимательской деятельности. Хочется по просьбе людей сделать красивыми внутридомовые территории — не ради отчета, а так, чтобы красота и комфорт радовали моих избирателей. А это к тому же и ремонт дорог, и прокладка тротуаров, и установка лавочек, беседок, и озеленение. При моем непосредственном участии были отремонтированы школы №3 и 39, поликлиника №5. Планируется оснастить городскую больницу №1 новым, современным оборудованием на депутатские средства и мой личный вклад.

Сегодня одна из глобальных проблем — отсутствие на территории округа ливневой канализации, ее надо решать. Как и проблемы, связанные с нехваткой мест для парковки и проезда автомобилей. Выход из ситуации — многоуровневые парковки. Нужно обустраивать зеленые зоны. Мне поступает много жалоб от жителей округа на шум ночью в магазинах и увеселительных заведениях. С этой проблемой начали бороться всем миром: депутаты гордумы вышли с законодательной инициативой в ЗСК о внесении поправок в закон о защите прав потребителей, ограничивающих режим работы торговых точек и кафе в ночное время суток. Теперь главное — контроль. Не хотелось бы, чтобы получилось так, как в свое время говорил один из мудрецов: «Одна из гибельных наших ошибок в жизни — портить хорошее дело плохим проведением его в жизнь».

— Работу с людьми психологи относят к разряду самых сложных: рано или поздно наступает «выгорание». Но вашей активности, энергии, кажется, только прибавляется. Как вам это удается?

— Главное — как человек воспринимает свою работу. Я ее делаю от всей души и с полной отдачей. Депутатская работа ведь невозможна без любви к людям, независимо от их возраста или социального положения. Любви не на словах, а на деле. Нельзя врать: ложь слишком дорого обходится, причем всем, в том числе и самому себе. Нельзя позволять высокомерия, самонадеянности. Не нужно изображать из себя большого босса: это смешно. При этом нельзя забывать о достоинстве и самоуважении. Не отступать и не сдаваться, добиваться справедливости.

А еще я считаю, что депутату нужно постоянно учиться, укрупнять масштаб своей личности. Тогда будет больше пользы и можно будет лучше понимать происходящую действительность. Я сторонник непрерывного образования и совершенствования: сейчас с интересом занимаюсь риторикой, ораторским искусством, изучаю английский язык, много читаю. Всё это мне помогает не только в депутатской работе, но и в жизни, которую считаю своим самым главным учителем.

Инициативность приветствуется

— Как известно, наши привычки и взгляды формируются в детстве. Каким оно было у вас?

— Счастливым, безусловно. Оно прошло в Кропоткине. Мои родители — учителя истории той старой формации, когда педагогика никак не пересекалась с услугами. С самого детства я был окружен книгами. У нас не было хрусталя, модного в то время, но была одна из самых больших частных библиотек. Читал детективы, историю российской дипломатии, приключения.

Книги, привычка к труду, уважение к старшим, бескорыстная дружба, любовь к Родине — всё это закладывалось во мне, как и в моих сверстниках, с самых азов жизни. С 4-го класса меня отдали в спортшколу — я серьезно занимался плаванием. Ежедневные двухчасовые тренировки с шести утра, потом учеба и снова тренировки до восьми вечера. До сих пор не оставляю этот вид спорта и в спартакиадах муниципальных служащих завоевываю в команде с коллегами-депутатами только победные кубки. (Смеется) В 9-м классе родители решили, что я слишком увлекся спортом, и перевели меня в обычную школу, которую я окончил с отличием. С 17 лет начал работать в колхозе «Родина» Кавказского района, до сих пор храню трудовую книжку колхозника. Ящики сколачивал, деревья подрезал, трактором выдергивал старые пни. На каникулы я с мальства ездил к бабушке Насте. Она работала бухгалтером, и в памяти моей до сих пор живы воспоминания, как она часто по вечерам на больших счетах сводила цифры — волновалась, когда что-то не сходилось, а потом вдруг радостно на весь дом сообщала: «Нашла!..» До 82 лет она была востребована, как сейчас бы сказали. Мне от нее передалась тяга к экономике и финансам. Именно на экономический факультет сельхозинститута я поступил сразу после школы.

А после первого курса была армия — полгода учебки, экзамен — и элитный зенитно-ракетный полк в подмосковных Химках. Туда брали только эрудированных, поскольку надо было управлять сложной техникой. Армия меня дисциплинировала. А за то, что на учениях я сбил учебный самолет на госполигоне «Эмба» (он находился в Казахской ССР), мне дали двухнедельный отпуск. Был 1988 год, перестройка. Уходил год назад — было одно время, а тут стало всё по-другому: пустые полки магазинов, в парках тишина, люди в растерянности…

Вернувшись из армии, я продолжил учебу со 2-го курса экономфака. Мне было интересно, я пытался ухватиться за всё новое, новаторское. Как председатель студсовета создал инициативную общественную организацию, мы старались изменить структуру и подходы в работе профкома… Это приветствовалось и окрыляло. Во взрослой жизни я тоже брался за всё, что казалось мне до конца непознанным…

Времена не выбирают…

— Вы сделали головокружительную карьеру, производите впечатление человека-праздника. Это такая защитная поза или позиция жизненная?

— Специалист первой категории комитета по приватизации в администрации Кропоткина — с этого я начинал взрослую жизнь в 1993 году. Через год волей случая был назначен и. о. замглавы. Пришлось вплотную столкнуться с только что вышедшей, совершенно сырой программой приватизации: не было никаких разъяснений, как это должно происходить, по каким принципам рассчитываться предприятиям, производить оценку имущества, как правильно расходовать ваучеры, что с ними делать. Как экономист я заинтересовался вопросом использования ценных бумаг — векселей как средства расчетов, кредитования, инвестирования. Тогда данная тема была новой, малоизученной. Это был рынок ценных бумаг, никак не связанный с финансовыми пирамидами, которые тогда росли как грибы после дождя.

В 1995 году меня пригласили на работу в Краснодар в ЗАО «Кубанский инвестиционный дом». Приехал с женой и маленьким сыном реально с двумя чемоданами, поселились в съемной однокомнатной квартире. Заработанных денег едва хватало на оплату жилья, поэтому по вечерам я таксовал на старенькой восьмерке. Так продолжалось полгода, потом некоторые мои рациональные технологии, в том числе и по использованию ценных бумаг, были замечены региональным банком. Мне предложили возглавить представительство ЗАО «Казакбанк» с довольно многочисленным коллективом. Дальше был создан филиал, допофис, организован холдинг. К нам приезжали ученые финансисты из Москвы и учили эффективному построению работы. Мы применяли новые банковские технологии. Тогда же я поступил в Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации, которую через пять лет окончил с красным дипломом. Тема дипломной работы строилась на использовании векселей на примере «Казакбанка». Она вызвала такой интерес, что члены комиссии — это было в 2001 году — во главе с председателем Внешэкономбанка, тогда был Рудаков, со мной общались больше двух часов.

Постепенно я стал зарабатывать на услугах по финансовому ведению расчетов с крупными организациями и вкладывать их в новые дела. Приобрел рисовый завод с зерносушилкой — несколько лет выращивали рис в Славянском районе. Потом построил мельницу в Кореновском районе. Всё это с 2000-х годов и стало моим стартовым капиталом. Когда банк закрылся без одного рубля долгов, наша команда продолжала работать, занимаясь зачетами с предприятиями, «развязывала» неплатежи. Мы занимались делом, и всегда с максимально высоким результатом. Затем началась консолидация активов в газовой отрасли — и мне было предложено принять участие в этом. На то время был целый ряд организаций, каждая из которых устанавливала свои правила, свои тарифы, а куда шли деньги, решали хозяева. Стояла задача сделать единый тариф, единую цену на газ. Для того чтобы ее выполнить, требовалось не только покупать акции, консолидируя их,— надо было решать массу юридических вопросов. В это время я ездил по всем уголкам края — можно сказать, жил в машине, и это продолжалось в течение семи лет. Тогда я увидел, что в удаленных районах не хватает для развития предпринимательства подходящих нежилых зданий. Начал их строить и сдавать в аренду. Конечно, рисковал, не зная, что будет завтра. Бизнес ведь предполагает огромную ответственность. Завидовать легко, а вот управляться с тем, что имеешь, я имею в виду прозрачный бизнес,— для этого необходимо иметь и хватку, и прозорливость, держать сильный штат специалистов… Но прежде всего это круглосуточная работа головой. Знаю одно: времена не выбирают. Главное — всегда много и с пользой трудиться, тогда успех придет неминуемо.

— Благотворительность, которой вы много уделяете внимания,— это потребность души, благодарность Господу или, может, искупление грехов?

— Я входил и по сей день состою в попечительских советах целого ряда общественных организаций. Был избран почетным президентом спортивной Ассоциации «Киокусинкай каратэ До», в которой занимается около тысячи юных спортсменов. И сейчас продолжаю эту деятельность. И духовой оркестр содержал за счет собственных средств. Долгое время вместе с супругой мы помогаем детскому дому, где живут дети с физическими недугами — я впервые говорю об этом, потому что считаю, что доброе дело, если чувствуешь потребность, надо просто делать без слов. Когда в 2005 году меня выдвинули в депутаты, я взялся за эту работу со всей одержимостью. И сегодня работаю много. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что я всего добился своим трудом, мне не стыдно перед Богом и людьми, и благотворительность для меня — это потребность души прежде всего.

— Дмитрий Викторович, могли ли вы предположить, что станете руководителем, депутатом? Можете назвать то главное качество вашего характера, которое помогло вам достичь этого?

— Наверное, это любовь к жизни. Помните, как в знаменитом рассказе Джека Лондона? Без любви, воли, интереса не бывает движения, развития. Ну а при наличии определенных качеств — целеустремленности, трудолюбия и организованности любой человек может стать руководителем или депутатом. Вопрос в том, будет ли его жизнь наполнена смыслом, сопровождаться добрыми делами, ради которых избиратели и выбирают депутатов?!

Елена НАЗАРОВА