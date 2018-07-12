В памяти чемпионата мира по футболу матчи, знакомства и абсолютная безопасность

Во время проведения чемпионата мира по футболу в Сочи каждый сантиметр Олимпийского парка был под контролем. Наряду с сотрудниками силовых структур, отрядами конной полиции, кинологами безопасность на улицах Большого Сочи обеспечивали и казаки: почти 650 представителей Кубанского казачьего войска каждый день заступали на дежурство.

Утром и днем совместные построения, постановка общих задач и обсуждение тактики решения проблем. Все экстренные службы во время проведения футбольного первенства мира работали сообща. Нести службу, безукоризненно выполнять поставленные задачи стало для казаков Кубанского казачьего войска доброй традицией, идущей от предков, которые рождались и умирали во имя того, чтобы защищать Родину. Но и в мирное время на плечи кубанцев легла большая ответственность: обеспечивать безопасность граждан во время проведения мирового мероприятия в городе, куда прибыли десятки тысяч подогреваемых эмоциями непредсказуемых болельщиков из многих стран.

Особо важной для всех жителей России стала игра нашей сборной в одной четвертой финала с достаточно сильной командой Хорватии. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич признался в том, что его подопечным было проще играть с национальной командой Аргентины, чем с командой России, которая исповедует тактику игры от обороны.

— Нам было очень тяжело взламывать эти оборонительные редуты,— резюмировал Златко Далич.

Как и футболисты России, казаки Кубани прочно держат оборонительные редуты, которые им доверены. И когда их награждают за отличное несение службы, отвечают: «Служу России, Кубани и вере православной!»

Так было и на этот раз. Те, кто отличился на службе при охране правопорядка в Большом Сочи во время проведения чемпионата мира по футболу-2018, получили награды из рук заместителя начальника МВД по Краснодарскому Краю Юрия Сафронова и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды. Помимо наград на большом разводе казаков совместно с сотрудниками полиции были подведены итоги работы за весь период проведения мундиаля.

Казачий генерал Николай Долуда строго подходит к оценке несения государственной службы, которая доверена казакам. И когда видит результат, не скупится на благодарность:

— Я очень благодарен казакам, ведь это люди, которые не являются сотрудниками полиции, они — обычные жители нашего края, оставившие свои семьи и в течение месяца находящиеся здесь. Они — настоящие патриоты, им не безразлично, что будут говорить о нашей стране, о нашем крае.

В дни проведения матчей в Сочи для усиления охраны порядка прибыло более двухсот кубанских казаков. Они вместе с городскими дружинниками заступали на дежурство рано утром и менялись лишь поздней ночью. За две недели казаки вернули туристам, гостям Сочи десятки чемоданов и фотоаппаратов, спасли тонущего человека и в общей сложности помогли выявить почти девятьсот правонарушений. Потому с уверенностью можно говорить о том, что жители и гости Сочи во время чемпионата чувствовали себя в городе, на стадионе, в отелях и ресторанах защищенно и уютно, полностью отдавали себя эмоциям и переживаниям, полученным от грандиозных спортивных баталий.

Юрий Сафронов, заместитель начальника ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, находит опыт совместного несения службы с казаками перспективным.

— Практика совместных нарядов дает положительный результат, мы увеличиваем плотность задействованного личного состава на улицах. Казаки-дружинники в своей форме также отрезвляюще действуют на тех граждан, которые нарушают правопорядок,— считает Юрий Сафронов.

За период проведения матчей в Сочи казаки совершили более 1200 выходов в составе совместных с полицейскими патрулей. В зоне их пристального внимания был весь Большой Сочи — от поселка Лазаревское до Адлера. И это не смутило казаков, ведь у них за плечами опыт охраны порядка во время проведения Олимпийских и Параолимпийских игр в Сочи в 2014 году, международного этапа гонки «Формула-1» в 2014 году, Кубка конфедераций по футболу-2017. Все улицы, тропинки парков, участки дорог, железнодорожная и автобусная станции, аэропорт, отели, гостиницы, магазины, жилые дома Большого Сочи казакам, отвечающим за порядок и спокойствие гостей и граждан, хорошо знакомы.

Заместителю атамана Кубанского казачьего войска Валерию Ефремову, отвечающему за несение государственной службы, не было стыдно за казаков:

— Они четко знают свою задачу. Люди работали здесь, в Олимпийском парке, по внешнему периметру стадиона «Фишт», порядка 130 человек, пятьдесят человек работали в фан-зоне в Сочи, везде были усилены наряды, в том числе по набережным, улицам, площадям, возле гостиниц,— уточнил Валерий Васильевич.

Стоит отметь, что в каждом наряде был казак, который владел английским языком и мог общаться с иностранными гостями. Чаще всего гости обращались с просьбами помочь найти проезд к стадиону, узнать расположение гостиниц, столовых и олимпийских объектов.

По словам Валерия Ефремова, были, конечно, и те, кому просто хотелось пообщаться с человеком в казачьей форме и в ответ получить доброжелательную улыбку, радушное слово и фото на память.

Казак-дружинник Екатеринодарского районного казачьего общества Игорь Киселев поделился своими впечатлениями от общения с иностранными гостями:

— Отношение к нам болельщиков, и иностранных в том числе, было очень благожелательным. Их приятно удивляла наша казачья форма, поражала колоритность культуры казачьего народа. Нашу кубанку болельщики из Южной Америки называли «сомбреро» и часто просили вместе сфотографироваться!

В этом жесте мексиканских гостей чувствовалось стремление людей породниться, но оставаться самими собой. Во время чемпионата гости Сочи, в том числе и россияне, еще раз убедились в том, что у каждого народа свой национальный костюм, своя культура, свой язык, своя история… Но душа каждого из них распахнута навстречу добру и дружелюбию! Этим всегда была и остается сильна Россия. И не так важно, с каким счетом закончилась игра России и Хорватии. Наша сборная выложилась по полной, приложив максимум усилий, чтобы продемонстрировать красивый футбол и порадовать своих болельщиков! Мы благодарны футболистам российской сборной и ее главному тренеру Станиславу Черчесову за отличную игру, за подаренные эмоции, за ни секунды покоя! Для россиян важно, что все мы — дружный народ и одна семья.

Через несколько дней казаки вернулись охранять правопорядок в своих родных городах и станицах, а по Интернету разлетелись сотни фотографий — на добрую память о гостеприимной кубанской земле и ее щедрых душой людях!..

Александра ЩЕРБАКОВА