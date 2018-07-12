До свидания, наличка в трамвае и троллейбусе

Глава Краснодара Евгений Первышов и управляющий Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк» Андрей Орешко подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационно-платежных услуг: благодаря запущенному год назад совместному проекту «Безналичный город» уже к 2019 году планируется полностью перевести муниципальный транспорт на безналичную систему оплаты проезда пассажирами, а следующим этапом станет уход от бумажных денег в медучреждениях, школах, детсадах и на муниципальных рынках.

Прозрачно и эффективно

— Если говорить в целом о возможностях безнала, то на руках у краснодарцев около трех миллионов банковских карт, а коэффициент безналичных платежей растет на 20 процентов в год, так что говорить о перспективе: переход на безналичный расчет более комфортен для пассажиров, а мы хотим оказывать качественные услугу. Прозрачность безналичных платежей обеспечит эффективность работы МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление», что позволит предприятию стать безубыточным и развиваться,— отметил после подписания соглашения глава Краснодара Евгений Первышов.

Глава столицы региона также подчеркнул, что высоко оценивает «совместную работу со Сбербанком»:

— Мы провели перекредитование всей линейки кредитов города со ставкой 12—14 процентов и сейчас можем говорить, что общий банковский портфель у нас находится под 8 процентами годовых, что дает серьезную экономию средств.

Возвращаясь к теме безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, Евгений Первышов отметил, что «в перспективе мы откажемся от наличной оплаты проезда в муниципальном транспорте: выручка Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления от безнала в июле превысила 13 млн рублей, в месяц совершается около 650 тысяч транзакций, тогда как в июле прошлого года их было около нескольких тысяч».

— Когда мы только намечали с Евгением Первышовым направления развития программы «Безналичный город» в Краснодаре, он поддержал нашу позицию в части ухода от наличных платежей к безналичным, потому что это прозрачно, быстро, комфортно и удобно нашим жителям. Наш проект стартовал с внедрения безналичной оплаты в муниципальном транспорте, но на этом мы не будем останавливаться, вовлекая в процесс бюджетные организации и учреждения, где существуют наличные расчеты: мы берем на себя задачу внедрения безналичной оплаты при поддержке городских властей,— отметил управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Андрей Орешко.

Среди перспективных сфер сотрудничества администрации Краснодара и Сбербанка в части перехода на безналичную оплату услуг определен не только муниципальный и коммерческий общественный транспорт, но и муниципальные рынки, оплата услуг в учреждениях социальной сферы: в 306 школах и детских садах, ста процентах учреждений здравоохранения.

Новые маршруты и вагоны

По словам Евгения Первышова, переход на безналичную систему оплаты проезда станет отправной точкой движения КТТУ к безубыточности:

— Бесконтактная, или безналичная, оплата прозрачна и позволяет анализировать прибыль по каждому маршруту и каждому дню. На начало 2017 года долги КТТУ составляли около 500 млн рублей, предприятие было на грани банкротства, но прозрачная система управления дала возможность выйти к нынешнему году на долговую нагрузку около 300—350 млн рублей, а в 2019 году КТТУ сможет стать рентабельным.

— В планах города развитие трамвайной сети, обновление подвижного состава и прокладка новых веток, например, в микрорайон Гидростроителей, где есть возможность заменить троллейбус трамваем. Вопрос развития трамвайной сети города обсуждался на уровне администрации Краснодарского края, и мы получили предварительную поддержку в части субсидии до 1 млрд рублей в год, начиная с 2019 года, на приобретение нового подвижного состава. За три года планируем обновить более ста трамваев за три года. Будем привлекать дополнительные средства, в том числе субсидии и субвенции из федерального бюджета,— добавил Евгений Первышов.

Глава Краснодара подчеркнул, что замена подвижного состава КТТУ на современный и комфортабельный — вопрос приоритетный:

— Из 280 единиц трамваев сто пятьдесят — старые и постоянно ремонтируются, что ведет к большим затратам из бюджета КТТУ.

Напомним: сегодня МУП «КТТУ» осуществляет пассажирские перевозки по 15 трамвайным, 16 троллейбусным и 28 автобусным маршрутам, объединяя все районы города единой транспортной сетью.

«Частники» тоже перейдут на безнал

Генеральный директор ООО «Электронный билет Кубани» Андрей Григоренко — компании — партнера перехода муниципального общественного транспорта на безналичную оплату проезда отметил, что успех процесса обусловлен «той синергией, что сложилась в Краснодаре»:

— Благодаря совместной работе администрации города, Сбербанка и нашей компании мы сумели выйти примерно на 300 тысяч оплат ежедневно с использованием банковских карт. Проезд можно оплатить и мобильным телефоном, транспортную карту — пополнить с банковского счета, есть система доставки карт — в технологических аспектах Краснодар опережает многие крупные города, где подобный проект был запущен раньше, тот же Нижний Новгород.

— Сегодня мы вместе со Сбербанком и администрацией Краснодара ведем работу по увеличению пространства приема безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Следующим этапом станет оснащение валидаторами для бесконтактной оплаты проезда около тысячи транспортных средств частных перевозчиков Краснодара. Сейчас все они принимают к оплате транспортные карты, следующий этап — обеспечить возможность приема оплаты банковскими картами в транспорте малой и средней вместимости,— подчеркнул Андрей Григоренко.

Он также отметил, что пока возможности платить за проезд в метро или наземном общественном транспорте банковской картой нет ни у москвичей, ни у петербуржцев, зато там есть другое преимущество: специальное подразделение борется с безбилетниками, препровождая их в руки полиции. На вопрос об относительно недавних массовых сбоях в системе безналичной оплаты проезда Андрей Григоренко отметил, что «имела место задержка в проведении транзакций — лишних поездок не было списано ни с одного пассажира»:

— Скорее, был случай добровольного беспроцентного кредитования жителей города в течение двух месяцев, когда их проезд оплачивала наша компания-оператор, а с их карт средства были списаны позже. Уверен, в последующий период такой ситуации не возникнет.

С «Миром» дешевле

Заместитель начальника управления по развитию нефинансовых сервисов платежной системы «Мир» Сергей Романов рассказал, что «первого июля завершился процесс перевода бюджетников на карту „Мир” и Краснодар в нем стал одним из лидеров». Картами этой платежной системы в течение года в России совершено 23,43 млн межбанковских операций — около четырех процентов от всего объема подобных операций, из них только шесть процентов — снятие наличных, остальные транзакции — оплата товаров и услуг.

— В этой связи мы обратили внимание на Краснодар как на один из наиболее активных регионов и рады объявить, что с 10 июля по 10 сентября держатели карт «Мир» смогут воспользоваться преимуществом оплаты проезда в муниципальном транспорте: вместо 26 рублей стоимость проезда при оплате картой «Мир» составит 22 рубля. Развитие безналичной оплаты для системы «Мир» — стратегическое направление. Краснодар, где при поддержке городских властей проводится эта акция, стал для нас первым подобным опытом,— отметил Сергей Романов.

По словам Евгения Первышова, 15-процентную скидку платящие за проезд картой «Мир» пассажиры получат по всех видах муниципального транспорта: в трамвае, троллейбусе и автобусе. Однако экономия с «Миром» не скажется на экономике КТТУ: плату за проезд муниципальное предприятие получит в полном объеме: потраченные средства трамвайно-троллейбусному управлению возместит НСПК — компания — оператор платежной системы «Мир». По словам Андрея Орешко, с начала июля краснодарцы и гости города уже оплатили 12 тысяч поездок в транспорте картами «Мир».

Цифры и факты

470 трамваев, троллейбусов и автобусов Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления оборудовано 950 терминалами по приему бесконтактных банковских карт.

От 21 до 23 тысяч поездок на транспорте КТТУ ежедневно оплачивается банковскими картами.

Транспортной картой, в том числе льготной, пользуется более 130 тысяч горожан, в прошлом году они совершили 13 млн поездок.

2,9 млн поездок оплатили банковскими картами пассажиры КТТУ с начала нынешнего года.

65 процентов пассажиров КТТУ платят за поездку в трамвае, троллейбусе или автобусе наличными, 20 процентов— транспортной картой, 15 процентов— банковской картой.

От первого лица

Евгений Первышов, глава Краснодара:

— Мы продолжим развивать безналичную систему оплаты проезда в общественном транспорте, чтобы уже в 2019 году постараться уйти от наличных расчетов, что обеспечит прозрачность работы КТТУ и позволит сделать ее более эффективной. Кроме того, это новый уровень комфорта для горожан.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Фото пресс-службы администрации Краснодара