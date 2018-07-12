Подарки за любовь и верность

Восьмого июля в нашей стране отметили праздник Семьи, любви и верности, или праздник православных святых Петра и Февронии. На территории Свято-Покровского храма, где расположен придел с иконами муромских святых и установлен памятник покровителям семейного счастья, по традиции прошел праздничный молебен. Божественную литургию в храме провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Митрополит Исидор пожелал всем прихожанам семейного благополучия.

В шестнадцатом избирательном округе города Краснодара депутат городской Думы Галина Качура вместе с представителями ветеранской организации «Первомайская» на дому поздравили самые дорогие и уважаемые семьи участников Великой Отечественной войны, семьи, закаленные временем, для которых теплота и сердечность человеческих отношений, чувство родства, забота и внимание близких людей всегда оставались и остаются главным условиями счастливой жизни.

Для Николая Ильича и Раисы Тимофеевны Бардановых, Евгения Иосифовича и Нины Андреевны Жадько, Филиппа Петровича и Марии Даниловны Кушнаренко, Льва Николаевича Теплухина и Тамары Степановны Волковой визит Галины Качура стал неожиданным и приятным сюрпризом. Все они получили в подарок ко Дню семьи, любви и верности книгу-альбом о жизни митрополита Исидора.

— Что нужно нам в это время? — говорит участник Великой Отечественной войны Николай Ильич Барданов. — Дети, внуки выросли, выучились. Хочется прожить спокойно, с честью и меньше болеть.

Желаем вам мира на земле, счастья, благополучия и здоровья!

Ольга НИКОЛАЕНКО