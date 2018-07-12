Участие прокуроров в нормотворческой деятельности органов местного самоуправления

В целях обеспечения единства правового пространства надзор за законностью нормативных правовых актов осуществляется территориальными прокурорами как одно из приоритетных направлений деятельности.

Проводится значительная работа по предотвращению принятия незаконных муниципальных актов, своевременному приведению нормативных правовых актов в соответствие с изменениями законодательства.

В первом квартале 2018 года, в 2017 году прокурорами выявлено более 3000 проектов нормативных актов, не соответствующих требованиям закона.

Многочисленные нарушения установлены прокурорами Армавира, Краснодара, Сочи, Брюховецкого, Кореновского, Темрюкского, Усть-Лабинского, Щербиновского и других районов в проектах муниципальных актов, регламентирующих правоотношения в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, предоставления муниципальных услуг, организации благоустройства территорий.

Славянским и тихорецким межрайонными прокурорами предотвращено утверждение проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности, а также контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, которые не учитывали требований федерального законодательства в части установления запретов для должностных лиц органов муниципального контроля и определения оснований для проведения внеплановой проверки.

Прокурорами не допущено принятие около 1500 проектов, содержащих коррупциогенные факторы. В большинстве из указанных проектов органами местного самоуправления были закреплены положения, устанавливающие завышенные требования к лицу для реализации принадлежащего ему права либо выходящие за пределы предоставленных полномочий.

Так, до вмешательства прокуроров органами местного самоуправления сельских поселений Северского и Староминского районов за пределами компетенции планировалось утверждение нормативных актов, регламентирующих регистрацию заявлений о проведении общественной экологической экспертизы и определение границ прилегающих к некоторым организациям территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

По протестам прокуроров Краснодара, Новороссийска, Абинского, Гулькевичского, Каневского, Кущевского, Мостовского, Северского и других районов в соответствие с законом приведено около 4700 муниципальных нормативных правовых актов.

Наибольшее количество противоречий законодательству выявлено прокурорами в административных регламентах по предоставлению различных видов муниципальных услуг.

Так, по инициативе прокуроров Гулькевичского, Динского, Каневского, Кореновского, Северского, Павловского и других районов из административных регламентов исключены нормы, закрепляющие непредусмотренные законодательством основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, завышенные сроки предоставления услуг; возлагающие на заявителей обязанность по предоставлению излишних документов и другие.

Прокурором Горячего Ключа установлено, что административный регламент по выдаче разрешений на право организации розничного рынка необоснованно обязывал заявителей представить копии учредительных документов; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего право на объекты недвижимости, расположенные на территории организации рынка.

Однако законодательством для получения данной услуги предусмотрено предоставление только документа, подтверждающего право на объекты недвижимости, расположенные на территории организации рынка. При необходимости иные документы могут быть запрошены администрацией в рамках межведомственного взаимодействия.

Не остаются без внимания прокуроров факты несоблюдения требований законодательства о защите прав инвалидов.

В текущем году по протестам прокуроров Абинского, Курганинского районов и белореченского межрайпрокурора 23 административных регламента предоставления различных муниципальных услуг дополнены положениями о требованиях к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга.

Прокурором Выселковского района установлено, что органами местного самоуправления сельских поселений района не приняты меры к дополнению уставов муниципальных образований положениями об оказании содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. В целях устранения несоответствий федеральному законодательству об организации местного самоуправления в Российской Федерации на незаконные муниципальные акты принесены протесты, которые удовлетворены.

По результатам проводимого мониторинга изменений, внесенных в антикоррупционное, градостроительное, налоговое законодательство, законодательство о прохождении муниципальной службы, осуществлении муниципального контроля, направлено более 4000 информаций, представлений и предложений о принятии или изменении муниципальных актов, которые учтены органами местного самоуправления.

Так, по предложениям прокуроров Кореновского и Павловского районов в кратчайшие сроки тридцать нормативных актов об установлении местных налогов дополнено положениями, регламентирующими порядок представления налогоплательщиками заявления на налоговую льготу в налоговый орган по своему выбору, а также предусматривающими возможность предоставления документов, подтверждающих право налогоплательщика на такую льготу.

По инициативе прокуроров устранены многочисленные пробелы в муниципальном нормотворчестве, принято свыше 2500 нормативных правовых актов в сфере бюджетного, земельного, градостроительного законодательства, законодательства об инвестиционной деятельности, о противодействии коррупции, прохождении муниципальной службы, осуществлении регулярных перевозок пассажиров и в других сферах.

Большое значение придается прокурорами разработке и внесению в органы местного самоуправления проектов муниципальных актов с использованием права нормотворческой инициативы и проектов модельных актов.

Прокурорами разработано около пятисот проектов, на основании которых утверждено более 1600 муниципальных актов.

По инициативе прокуроров Геленджика, Динского, Кавказского, Ленинградского, Павловского и других районов принимались порядки отнесения земель муниципального образования к землям особо охраняемых территорий местного значения; регистрации и учета аттракционной техники; осуществления муниципального контроля и другие.

На основании проекта, подготовленного прокурором Сочи, утвержден порядок организации доступа к информации о деятельности главы города Сочи и администрации города Сочи.

Обеспечение законности нормативных правовых актов способствует укреплению правопорядка, защите прав граждан и субъектов предпринимательства, в связи с чем участие в нормотворческом процессе и осуществление надзора за законностью муниципальных правовых актов будут и впредь осуществляться прокурорами в приоритетном порядке.

Любовь ШЕНГЕЛИЯ, старший помощник прокурора края по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления Прокуратуры Краснодарского края