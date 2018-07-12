Пожарной охране Кубани десять лет

Противопожарная служба Краснодарского края создана в структуре ГКУ КК «Управление ПБ, ЧС и ГО» 9 июля 2008 года на основании постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.07.2008 г. №653 «О внесении изменений в отдельные постановления главы администрации Краснодарского края».

С момента создания противопожарная служба Кубани планомерно развивается и успешно действует на территории Краснодарского края.

— Задача работников противопожарной службы Краснодарского края — оперативно и эффективно реагировать на ситуации, возникающие в регионе, оказывать всестороннюю помощь тем, кто в ней нуждается, спасение жизней и имущества жителей Кубани,— подчеркивает руководитель ГКУ КК «Управление ПБ, ЧС и ГО» Борис Юрьевич Горюнов.

С 1 июля 2009 года противопожарную службу возглавляет Валерий Николаевич Лозовой. При его непосредственном участии на территории Краснодарского края реализуется комплекс мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения».

В противопожарной службе Краснодарского края находится на вооружении современная пожарная техника, пожарно-техническое вооружение, аварийно-спасательное оборудование: пожарные автоцистерны, автомобили быстрого реагирования, пожарные мотопомпы, автомобили первой помощи на базе УАЗ «Патриот», мотовездеход для тушения пожаров в труднодоступных местах, ранцевые огнетушители.

Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 10 июля 2013 года №575-П согласовано воспроизведение элементов герба Краснодарского края на эмблеме и геральдическом знаке ГКУ КК «Управление ПБ, ЧС и ГО» и на эмблеме и геральдическом знаке противопожарной службы Краснодарского края.

В целях поощрения наиболее отличившихся работников подразделений пожарной охраны Краснодарского края постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 июля 2011 года №781 учреждено почетное звание и нагрудный знак «Заслуженный пожарный Кубани».

За многолетнюю деятельность в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, за достигнутые успехи в работе по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09 декабря 2014 года №1406 «О поощрении» награжден почетным званием и нагрудным знаком «Заслуженный пожарный Кубани» заместитель руководителя, начальник противопожарной службы Краснодарского края В. Н. Лозовой.

В послужном списке работников противопожарной службы Краснодарского края:

участие в ликвидации последствий наводнений —

— 2010 год — Туапсинский, Апшеронский, Лабинский и Курганинский районы;

— 2011 год — Мостовской район;

— 2012 год — Крымский, Туапсинский, Новороссийский и Геленджикский районы;

— 2013 год — по реке Мзымта в городе Сочи;

— 2014 год — Ейский, Приморско-Ахтарский, Мостовской и Туапсинский районы;

— 2015 год — Дагомысский и Адлерский районы города Сочи;

— 2016 год — Абинский, Выселковский, Крымский, Кореновский, Лабинский, Северский, Тимашевский, Тбилисский и Темрюкский районы, Глебовское сельское поселение города Новороссийска;

участие в ликвидации ландшафтных и лесных пожаров —

— 2010 год — Апшеронский, Горячеключевской и Туапсинский районы;

— 2015 год — Георгиевское сельское поселение Туапсинского района;

— 2017 год — Гулькевичский и Кущевский районы;

— участие в ликвидации последствий снежных заносов на федеральных трассах в январе 2014 года;

— в станице Кущевской в июне 2014 года для беженцев, прибывающих на территорию Краснодарского края с воюющих территорий Украины, был развернут пункт временного размещения на 250 человек;

— в июле 2015 года в направлении Керченской переправы в целях организации временного отдыха туристов, направляющихся в Крым, был развернут палаточный лагерь с комендантской службой.

Помимо тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ пожарные повсеместно проводят профилактические мероприятия с населением, в том числе в дошкольных и школьных учреждениях. Огнеборцы проводят показы пожарной техники, рассказывают о традициях пожарной охраны, демонстрируют аварийно-спасательное оборудование.

В целях повышения уровня профессионального мастерства, повышения уровня физической подготовки среди огнеборцев ежегодно проводятся соревнования по пожарно-строевой подготовке, мини-футболу, волейболу, гиревому спорту, шашкам и шахматам.

В 2014 году в кубанской пожарной охране появилась казачья пожарная часть. На сегодняшний день все 19 человек личного состава пожарной части №32 станицы Шкуринской Кущевского района являются членами казачьего общества, все они принесли присягу и дали клятву верности казака хранить традиции и служить на благо Отечества.

Во всех 35 пожарных частях противопожарной службы Краснодарского края установлены памятные камни погибшим в годы Великой Отечественной войны. Чествование ветеранов стало уже доброй традицией, которая неукоснительно соблюдается из года в год. В мероприятиях принимают участие представители администраций сельских поселений.

В целях возрождения и развития традиций, повышения престижа профессии пожарного и в знак признания заслуг противопожарной службы Краснодарского края в решении задач предупреждения и тушения пожаров Законом Краснодарского края от 03 декабря 2013 года №2835-КЗ «Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае» установлена праздничная дата — 9 июля — День пожарной охраны Кубани.