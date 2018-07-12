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СЮЖЕТ ДНЯ

Временное ограничение

Четверг, 12 июля 2018 00:29
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Временное ограничение

Семнадцатого июля в центральной части города — на участках ул. Красной и ул. Постовой по маршруту следования участников крестного хода, посвященного столетию со дня мученической кончины императора Николая II и его семьи, а также в рамках общецерковных мероприятий к столетию начала эпохи гонений на Русскую православную церковь будет ограничено движение транспорта.

Автомобильное движение ограничат по ул. Красной, на участке от ул. Постовой до ул. Гимназической, с 09:30 до окончания мероприятия, в котором примут участие сотни горожан.

Кроме того, 17 июля от транспорта освободят территории, прилегающие к Войсковому собору святого благоверного князя Александра Невского — с 06:00 и до окончания мероприятия. Будут разработаны схемы объезда участков с ограниченным движением, выставлены временные дорожные знаки.

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