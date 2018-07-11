«Краснодар Водоканал» промыл более 120 километров сетей

В рамках мероприятий по улучшению качества питьевой воды «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает промывку сетей во внутригородских округах Краснодара. На сегодняшний день работы ведутся в Западном и Карасунском округах по улицам Рашпилевская, Тургенева, Сормовская, Уральская и др. Всего с начала года специалисты компании выполнили промывку 122 километров водопроводных сетей.

«Качество артезианской воды, которой предприятие обеспечивает абонентов, после прохождения по водопроводным сетям должно соответствовать всем нормам СанПиН, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - Для этого мы осуществляем профилактические мероприятия. В целях удобств потребителей работы проводятся преимущественно в ночное время с 23.00 часов до 5.00 часов. Всего до конца года запланировано промыть 135 километров водопроводных сетей диаметром от 50 до 300 мм».

Ежегодная плановая гидропневматическая промывка сетей водоснабжения производится путем подачи сжатого воздуха в трубопроводы, заполненные водой. Возникшие в процессе эксплуатации сетей продукты отложения взрыхляются и выводятся из внутреннего пространства системы. Для сохранения качества воды, а также пропускной способности водопровода данные мероприятия проводятся специалистами водоканала регулярно.