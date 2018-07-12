ОНФ обратились в ФАС по факту закупки люксового авто для государственного сельскохозяйственного предприятия Кубани

Активисты регионального отделения ОНФ, проекта «ЗА честные закупки» выявили расточительную закупку авто люкс-класса Федерального государственного сельскохозяйственного предприятия Кубани. По данному факту региональное отделение ОНФ направило жалобу в Федеральную антимонопольную службу.

В начале июня федеральное государственное сельскохозяйственное предприятие, осуществляющее свою деятельность в Краснодарском крае, разместило аукцион в электронной форме на поставку легкового автомобиля в рамках 44 Федерального закона на сумму 2 909 500 рублей. За указанную сумму денежных средств организация хочет приобрести предположительно автомобиль Тойота Камри 2018 года выпуска цвета Белый перламутр объемом двигателя не менее 3456 см³ мощностью 249 л.с. Согласно требуемым техническим характеристикам автомобиль должен быть в максимальной комплектации, в том числе 10" цветной проекционный дисплей, обивка сидений ручки акселератора кожей, электрорегулировка сидений второго ряда в 2-х направлениях, разделенные в пропорции 40:20:40, Ионизатор воздуха Nano-e и т.д.

Кроме того, как выявили активисты ОНФ, по информации официального сайта продажи указанных авто - стоимость автомобиля в максимальной комплектации составляет 2 341 000 рублей.

«Мы направили обращения в Федеральное антимонопольное агентство и в адрес руководства предприятия с просьбой пересмотреть условия закупки. Как отметили активисты ОНФ, за такую же стоимость федеральное унитарное предприятие может приобрети сразу два автомобиля, той же марки и модели, но в более скромной комплектации, мы же настаиваем только на соблюдении требований, установленных постановлением правительства РФ к цене закупки», - отметила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Данная закупка осуществляется в нарушение статьи 19 Закона о контрактной системе 44-ФЗ и Правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 927 г., где установлена максимальная цена в 1,5 млн. рублей и максимальная мощность не более 200 л.с. для руководства и заместителей структурных подразделений федерального органа государственной власти.