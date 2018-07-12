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Депутаты утвердили поправки в закон о курортном сборе на Кубани

Четверг, 12 июля 2018 00:54
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Поправки в краевой закон депутаты приняли 11 июля на очередной сессии ЗСК. Они касаются только сроков уплаты сбора.

Курортный сбор вводится на территории восьми муниципалитетов края: четырех городов-курортов (Анапа, Геленджик, Сочи, Горячий Ключ), четырех курортных поселений в Туапсинском районе (Новомихайловское, Джубга, Небуг, Шепси).

Размер курортного сбора — 10 рублей за сутки проживания. Он будет взиматься с каждого взрослого, живущего в объекте размещения больше суток. От оплаты сбора освобождаются жители Кубани. Также определены 19 льготных категорий граждан.

 

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