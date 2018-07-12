Краснодарский филиал Россельхозбанка предлагает специальные курсы обмена валют

Краснодарский региональный филиал АО «Россельхозбанк» предлагает клиентам воспользоваться льготными курсами при покупке и продаже наличной иностранной валюты. Дифференцированные курсы устанавливаются для сделок объемом до 1000 единиц валюты, от 1000 до 5000 единиц валюты и свыше 5000 единиц валюты. Для обладателей пакета услуг «Ультра» предусмотрена возможность установления индивидуальных курсов обмена. Предложение действует при совершении операций с наличной и безналичной иностранной валютой. Банк оперативно реагирует на колебания рынка, поэтому курсы приближены к биржевым и являются одними из наиболее конкурентных на региональном банковском рынке.

«Колебания курса рубля в последнее время привели к тому, что наши клиенты все чаще используют иностранные валюты. Отвечая этим потребностям, мы предлагаем обменивать валюту с дополнительной выгодой и без комиссии», - отметила заместитель директора Краснодарского филиала РСХБ Наталья Логвинская.

Комиссия за проведение валютно-обменных операций не взимается. Информацию об актуальных курсах покупки-продажи наличной иностранной валюты можно получить на сайте www.rshb.ru, а также в офисе Краснодарского филиала АО «Россельхозбанк» и по телефону в Краснодаре: 8 861 2542623