Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Славянске-на-Кубани

Во вторник, 17 июля 2018 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный прием граждан в городе Славянске-на-Кубани по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации Славянского межрайонного следственного отдела (г.Славянск-на-Кубани, ул.Полковая, 232).

Записаться на прием можно непосредственно в Славянском межрайонном следственном отделе или по телефону 8 (861-46) 4-13-26.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.