За невыплату зарплаты работодатель пошла под суд

В отделе судебных приставов по Центральному округу г. Краснодара возбуждено уголовное дело в отношении председателя гаражного кооператива.

Организация задолжала заработную плату собственному работнику. Но данный конкретный случай интересен не масштабностью суммы, а степенью безответственности работодателя.

В общей сложности долг перед работником составил 43 тысячи 935 рублей. Не секрет, что исполнительные производства о взыскании задолженностей по заработной плате относятся к социально значимым и находятся на контроле руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

Поэтому производство находится на исполнении у заместителя начальника отдела судебных приставов по Центральному округу г. Краснодара Татьяны Филиппенко. Одним из первых действий работника Службы стало официальное предупреждение председателя кооператива об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Тем интереснее результаты очередной встречи представителя Закона с должником. Явившаяся на приём к судебному приставу председатель гаражного кооператива заявила, что не имеет возможность погасить задолженность по заработной плате в связи с отсутствием свободных средств. При этом, из документов, предоставленных женщиной, следовало, что за несколько месяцев возглавляемая ею организация израсходовала 774 тысячи рублей. В эту сумму вошли услуги по охране, вывозу мусора, покосу травы, оплата телефонной связи, канцтоваров, бензина, хозяйственные расходы, зарплата сторожа и, собственно, председателя. А вот заплатить 43 тысячи рублей, честно заработанных бывшим сотрудником, возможности не нашлось!

По результатам проведенной проверки заместитель начальника отдела судебных приставов по Центральному округу г. Краснодара Ольга Сухачева приняла решение о возбуждении в отношении гражданки уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Следует отметить, что максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй, - лишение свободы на срок до двух лет. В настоящий момент происходит взыскание задолженности по заработной плате.